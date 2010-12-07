جمشیدی مقدم در این باره به خبرنگار مهر گفت: درحال مذاکره با بازیگران و عوامل فیلم هستیم که به زودی نام آنها را اعلام میکنم. تا کنون حضور هومن بهمنش به عنوان مدیر فیلمبرداری این پروژه سینمایی قطعی شده است.
وی ادامه داد: صدرا عبدالهی به جای سیروس تسلیمی تهیه کننده" اکسیژن" شده است. قرار است این هفته درخواست تهیه کننده جدید به شورای نظارت و ارزشیابی ارائه شود. با پایان پیشتولید وطبق برنامهریزی فیلمبرداری فیلم دی ماه در تهران آغاز میشود.
"اکسیژن" اولین تجربه کارگردانی فرناز جمشیدی به حساب میآید. جمشیدی مقدم در گذشته دستیار کارگردان و منشی صحنه مسعود کیمیایی در فیلم" سربازهای جمعه"، رخشان بنی اعتماد و محسن عبدالوهاب در "گیلانه"، علیرضا امینی در "کنار رودخانه" بوده است و فیلم کوتاه" فصل بی تو" و مستند "هوای تازه" و "اثر انگشت" را کارگردانی کرده است.
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