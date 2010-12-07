به گزارش خبرنگار مهر در اراک وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظهر سه شنبه در این مراسم گفت: با احداث این بیمارستان نیاز شهرستان ساوه به صورت کامل مرتفع می شود.

مرضیه وحید‌دستجردی همچنین از اختصاص یک دستگاه ام آر آی برای استفاده در بیمارستان ساوه خبر داد و افزود: در این سفر تمام مشکلات بهداشتی و درمانی استان مرکزی را بررسی کرده و در راستای رفع این مشکلات تلاش می‌کنیم.

وی با تاکید بر اینکه به دنبال این هستیم با تامین امکانات و تجهیزات مورد نیاز استان بخشی از مشکلات بهداشتی و درمانی این استان را برطرف کنیم اظهار داشت: در صورت احداث دو دانشکده دیگر در کنار دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مستقل در ساوه راه‌اندازی می‌شود.

وزیر بهداشت و درمانی در بدو ورود به شهرستان ساوه با حضور در گلزار شهدای ساوه ضمن نثار شاخه گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ شهدای این شهرستان ادای احترام کرد.