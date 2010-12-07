وظایف غیرحاکمیتی به تشکلهای غیردولتی جوانان واگذار نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد بر اساس شواهد موجود، عملکرد اجرای قوانین در مورد واگذاری دستگاه های اجرایی به تشکلهای غیردولتی جوانان تاکنون چندان محسوس نبوده است.

در این گزارش آمده است: به رغم وضع قوانین و مقرراتی برای حمایت از تشکلهای غیردولتی و به طور مشخص تصویب قوانینی نظیر موادی در قانون برنامه توسعه پنج‌ساله، بندهایی از قوانین بودجه سنواتی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون اجرای سیاستهای اصل چهل و چهارم قانون اساسی برای واگذاری آن دسته از فعالیتها و وظایف غیرحاکمیتی و قابل واگذاری به تشکل‌ای غیردولتی جوانان، در عمل چنین اتفاقی در سطح کشور نیافتاده است.

در ادامه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آورده شده است: اگر هم در برخی از نقاط کشور یا در برخی از دستگاه‌های اجرایی چنین اتفاقی رخ داده صرفاً در چارچوب همکاری بین دولت و تشکلهای جوانان بوده نه مشارکت و افزایش قدرت تصمیم‌گیری آنان، هر چند که گامهایی از سوی دستگاه‌های متولی برای عملیاتی شدن آنها برداشته شده باشد، لکن تاکنون نتیجه محسوسی در بر نداشته است.

در این گزارش آمده است: در حال حاضر حدود 26 فعالیت وجود دارد که بر اساس شیوه نامه تهیه شده از سوی سازمان ملی جوانان این فعالیت‌ها می‌توانند با مشارکت تشکلهای غیردولتی جوانان و دستگاه‌های اجرایی انجام شوند.

مرکز پژوهش ها در ادامه راهکارهای پیشنهادی خود را برای حل مشکلات این بخش اینچنین ارائه داده است: تعریف شیوه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در مورد واگذاری فعالیتها به تشکلهای غیردولتی به منظور سنجش میزان موفقیت مدیریت دستگاه و اثربخشی بیشتر و میزان اجرای قوانین می‌تواند گامی برای اجرای قوانین حمایتی از تشکل‌های غیردولتی باشد.

همچنین بازنگری در قوانین مرتبط و هم عرض با قوانین حمایتی تشکلهای غیردولتی و سازمانهای غیردولتی توسط تیمهای کارشناسی و ارائه پیشنهادات لازم برای اصلاح قوانینی که از قدمت و استحکام بیشتری برخوردار بوده و مورد عمل واحدهای اجرایی و نظارتی دستگاه‌های اجرایی هستند، راهکار مهمی برای رونق فعالیتهای تشکلهای غیردولتی جوانان به شمار می‌روند.