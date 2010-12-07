ریشه کنی بیکاری تا 2 سال آینده/ 9میلیارد دلار درصندوق توسعه ملی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان مرکزی، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور بعد از ظهر امروز سه شنبه در ورزشگاه شهدای پنجم مرداد شهرستان اراک، در جمع مردم این استان گفت: دولت گام اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را امسال به اتمام خواهد رساند.

وی به مصرف انرژی در کشور اشاره کرد و گفت: ایران 4 برابر کشورهای دنیا انرژی مصرف می کند که اگر فقط یک چهارم مصرف را کاهش دهیم بودجه کل کشور به بیش از 2.25 درصد خواهد رسید که با این حساب دیگر در کل کشور یک بیکار نخواهیم داشت.

احمدی نژاد برنامه دوم ملی دولت را ریشه کنی بیکاری از سرتاسر ایران زمین اعلام کرد و گفت: دولت لایحه ای را به مجلس تقدیم کرده که از اردیبهشت ماه سال جاری در مجلس نمایندگان به آن رسیدگی می کنند. این لایحه بر اساس سیاست های برنامه 5 ساله پنجم توسعه تنظیم شده است که در آن پیش بینی شده که 20 درصد از درآمد کل نفت کشور برای اشتغال جوانان در صندوق ملی توسعه اندوخته شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه از اوایل سال جاری تا کنون نزدیک به 9 میلیارد دلار در این صندوق ذخیره شده است، گفت: تا پایان سال جاری این رقم به 16 میلیارد دلار خواهد رسید به عبارتی دیگر سالانه 14 هزار میلیارد تومان به بودجه سرمایه گذاری کشور اضافه می شود که اگر فقط همین را سرمایه گذاری کنیم سالانه یک میلیون شغل در کشور ایجاد خواهد شد.

وی با ابراز امیدواری از اینکه مجلس هر چه زودتر این لایحه را تبدیل به قانون کند و به دولت برگرداند، گفت: دولت همه توان خود را برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بسیج کرده است تا این قانون به بهترین شکل اجرا شود و کوچکترین آسیبی به هیچ کس نرسد.

احمدی نژاد با بیان اینکه از اول فروردین سال 90، دولت با کمک بانک ها و صندوق توسعه ملی تمام توان خود را به کار خواهد گرفت تا حداکثر ظرف 2 سال ریشه بیکاری را از ملت ایران برچیند گفت: انشاءالله تا پایان این دولت مشکل مسکن، اشتغال و هدفمند کردن یارانه ها به طور کامل در جامعه رفع خواهد شد.

ادامه دارد .