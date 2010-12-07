همه روستاییان ایرانی بیمه درمان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق محصولی در دیدار با معاون وزیرمنابع انسانی و تامین‌اجتماعی چین و هیئت همراه به رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور در پنج سال گذشته اشاره کرد و افزود: در پنج سال گذشته و در دولت نهم و دهم ضریب نفوذ بیمه های اجتماعی از 50 درصد به بیش از 70 درصد افزایش یافته و ضریب نفوذ بیمه درمانی نیز به بیش از 90 درصد رسیده است.

وزیر رفاه با بیان اینکه ظرف یکسال آینده ضریب نفوذ بیمه درمان به 100 درصد خواهد رسید و تمام مردم از این بیمه بهرمند می شوند، ادامه داد: ایران در حال اجرای طرح بزرگ هدفمند کردن یارانه ها است که بخش قابل توجهی از منابع حاصل از این طرح بتدریج گسترش تامین اجتماعی در کشور اختصاص پیدا خواهد کرد.

محصولی خواستار افزایش مناسبات دو کشور و تبادل اطلاعات و تجربیات شد و تاکید کرد: درحال حاضر تمام روستاییان در ایران به صورت رایگان بیمه درمان هستند و همچنین روستاییان وعشایر می توانند از بیمه های اجتماعی به صورت یارانه ای برخوردارشوند.

وی ادامه داد: با توجه به جمعیت بالای روستایی در کشور چین، ایران می تواند تجربیات خود را در زمینه توسعه بیمه های اجتماعی و درمانی در اختیار این کشور قرار دهد.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی، فرهنگ و دیدگاههای دو کشور را نزدیک دانست و گفت: ایران ملت بزرگی است که در برابر امپریالیسم و صهیونیسم جهانی ایستاده و دولت ایران هیچ مانعی را برای ارتقای همکاری بین دو کشور در همه زمینه ها احساس نمی کند.

همچنین "هوشیائوئی" معاون وزیرمنابع انسانی و تامین‌ اجتماعی چین، تصریح کرد: در حال حاضر چین در زمینه تامین اجتماعی نسبت به سایر حوزه ها ضعیف تر است و تقویت تامین اجتماعی به خصوص در روستاها در دستور کار دولت چین قرار گرفته است.

به گفته وی، در چین بیش از 700 میلیون روستایی وجود دارد که کار توسعه تامین اجتماعی را هم به لحاظ کمیت و هم به لحاظ پراکندگی دشوار کرده است.

معاون وزیرمنابع انسانی و تامین‌اجتماعی چین خواستار استفاده از تجربیات ایران به خصوص در بخش توسعه تامین اجتماعی روستایی شد و گفت: امیدواریم با استفاده از تجربیات دیگر کشورها از جمله ایران تامین اجتماعی را علاوه بر شهرها در روستاها نیز گسترش دهیم.

وی همچنین از وزیر رفاه و تامین اجتماعی کشورمان برای سفر به چین دعوت کرد، تصریح کرد: این سفر آغاز خوبی برای توسعه همکاری های ایران و چین در زمینه تامین اجتماعی است.