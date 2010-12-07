بررسی فیلم "ملک سلیمان"در اسلامشهر و پژوهشگاه فرهنگ و هنر

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی فیلم "ملک سلیمان" با حضور شهریار بحرانی، مجتبی فرآورده تهیه کننده، امین زندگانی بازیگر و آرش خوشخو منتقد سینما روز 19 آذر ماه ساعت 14 تا 18 در اسلامشهر خیابان کاشانی، خیابان فجر سینما فجر اسلامشهر برگزار می‌شود.

-همچنین در ادامه نشست های علمی - تخصصی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، نشست تخصصی نقد فیلم سینمایی "ملک سلیمان" در تاریخ شنبه 20 آذر ماه ساعت 10 صبح در خیابان ولیعصر، پایین تر از میدان ولیعصر، خیابان دمشق پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می‌شود.

شهریار بحرانی فیلم‌های سینمایی "دنیای وارونه"، "مریم مقدس"، "هراس"، "حمله به اچ 3" و... را پیش از این کارگردانی کرده بود.