آقاخانی در این باره به خبرنگار مهر گفت: کارگاه تخصصی نمایش رادیویی با حضور مدیران صدای جمهوری اسلامی ایران جهت آشنایی با ظرایف، تعاریف ویژگیها و کاربردهای این مقوله به مدت پنج ساعت تشکیل میشود. این کارگاه توسط مرکز آموزش معاونت صدا برگزار میشود.
وی درباره دلایل برگزاری این کارگاه یادآور شد: با توجه به اینکه دید مدیران گروهها، مدیران تولید و مدیران شبکهها به مقوله نمایش میتواند تعیین کننده مقطعی فرآیند پیشروی و توقف تولید نمایش باشد، آگاهی دادن با مفهومی که قرار است دربارهاش تصمیم گیری کنند حتما راهگشا خواهد بود. زیرا دیده شده گاهی تصمیماتی بر اساس مشاورههای غلط یا عدم آگاهی از ذات و بنیاد این قضیه گرفته میشود.
آقاخانی ادامه داد: برگزاری چنین کارگاههایی میتواند امکان خطا را در تصمیم گیریها پایین بیاورد و این نوع درام را که از اشکال مهم درام در دنیاست، تقویت کند.
ایوب آقاخانی کارگاه تخصصی نمایش رادیویی را سهشنبه 16 آذرماه با حضور مدیران صدای جمهوری اسلامی ایران از مراکز مختلف در مشهد برگزار میکند.
آقاخانی در این باره به خبرنگار مهر گفت: کارگاه تخصصی نمایش رادیویی با حضور مدیران صدای جمهوری اسلامی ایران جهت آشنایی با ظرایف، تعاریف ویژگیها و کاربردهای این مقوله به مدت پنج ساعت تشکیل میشود. این کارگاه توسط مرکز آموزش معاونت صدا برگزار میشود.
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