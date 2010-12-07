دائرة المعارف فرهنگ بومی مازندران تدوین شود

مرادعلی نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: تاریخچه بازی های بومی و فرهنگ بومی مازندران به چند هزار سال برمی گردد که متاسفانه هیچ ماخذ و دائرة المعارفی برای شناسایی این فرهنگ کهن نمانده است.

وی خاطر نشان کرد: بازی های بومی مناطق مازندران، ریشه در آداب و رسوم و خون مردمان این دیار دارد که نبود منابعی موثق و اثرگذار برای پژوهشگران معضلی جدی است.

این پژوهشگر فرهنگ بومی مازندران با اشاره به اینکه هیچ سامانه ای برای شناسایی و ترکیب بندی بازی های بومی در استان وجود ندارد تصریح کرد: نقش هیئت های ورزشی روستایی عشایری در اجرای برنامه های بومی در روستاهای استان بسیار مهم است.

نعمتی با بیان اینکه متاسفانه هیچ توجهی از سوی متولیان فرهنگی و میراثی استان به مقوله فرهنگ بومی مازندران نمی شود یادآور شد: در این راستا هیچ حمایتی به پژوهشگران و محققان این حوزه در مازندران صورت نمی گیرد.

وی با اعلام اینکه هر یک از بازی های بومی در مازندران، انتقال دهنده فرهنگ و باورهای خاص مردمان مناطق است گفت: بالغ بر 243 بازی بومی در استان شناسایی شده که هیچ دستگاه فرهنگی و ورزشی خود را برای اجرای این بازی ها در مازندران آماده نکرده است.

وی مازندران را استانی با پیشینه تمدنی و فرهنگی بکر دانست و گفت: یادگارها و فرهنگ غنی مازندران نباید مورد بی توجهی مردمان این عصر قرار گیرد.

