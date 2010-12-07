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۱۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۰۱

مجلس مشورتی مشاوران جوان همدان تشکیل می شود

مجلس مشورتی مشاوران جوان همدان تشکیل می شود

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس گروه مشاوران جوان ادارات استان همدان گفت: برای نخستین بار در کشور مجلس مشورتی مشاوران جوان، در استان همدان تشکیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مصطفی مرادی ظهر سه شنبه در ششمین جلسه اعضای مشاوران جوان استانداری و فرمانداری های استان همدان اظهار داشت: در راستای استفاده از نظرات و ظرفیت ها و توانمندی های جوانان استان همدان مجلس مشورتی راه اندازی می شود.

وی با بیان اینکه وجود جوانان فرهیخته و صاحب نظر فضای بسیار مطلوبی را در استان همدان ایجاد کرده است، افزود: تمامی مدیران و مسئولان استان باید از وجود چنین افرادی که با عشق و علاقه به نظام و انقلاب توانسته اند در حوزه های مختلف علمی، فرهنگی، ورزشی برای انقلاب و نظام افتخار آفرینی کنند، بهره مند شوند.

رئیس گروه مشاوران جوان ادارات استان همدان با بیان اینکه مجلس مشاوران جوان می تواند بستری برای حضور همه ارزش ها و افکار جوانان باشد، اظهار داشت: در مجلس مشاوران جوان درصددیم تا بتوانیم با بهره گیری از نظرات جوانان و با ارائه راهکارهای سازنده در جهت توسعه استان همدان، دولتمردان را یاری کنیم .

مرادی با بیان اینکه امروزه شاهد بروز و ظهور هرچه بیشتر استعدادهای جوانان در استان همدان هستیم، افزود: امروزه دشمنان انقلاب و نظام به دنبال آن هستند تا از هر طریق ممکن صدماتی را به نظام وارد کنند و این در حالی است که جوانان توانسته با موفقیت های گوناگون در حوزه های مختلف عرصه را بر دشمنان انقلاب و نظام تنگ کنند.

رئیس گروه مشاوران جوان ادارات استان همدان ویژگی برجسته جوانان امروز را پیروی از رهبر عظیم شأن انقلاب دانست و افزود: پیروی از رهبر معظم انقلاب باعث شده جوانان این کشور از هر گزند و بلایی در امان باشند .

مرادی در پایان اظهار داشت: مجلس مشورتی مشاوران جوان با حضور 300 نفر از جوانان فرهیخته استان همدان به زودی تشکیل خواهد شد.

کد مطلب 1206053

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