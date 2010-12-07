مجلس مشورتی مشاوران جوان همدان تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مصطفی مرادی ظهر سه شنبه در ششمین جلسه اعضای مشاوران جوان استانداری و فرمانداری های استان همدان اظهار داشت: در راستای استفاده از نظرات و ظرفیت ها و توانمندی های جوانان استان همدان مجلس مشورتی راه اندازی می شود.

وی با بیان اینکه وجود جوانان فرهیخته و صاحب نظر فضای بسیار مطلوبی را در استان همدان ایجاد کرده است، افزود: تمامی مدیران و مسئولان استان باید از وجود چنین افرادی که با عشق و علاقه به نظام و انقلاب توانسته اند در حوزه های مختلف علمی، فرهنگی، ورزشی برای انقلاب و نظام افتخار آفرینی کنند، بهره مند شوند.

رئیس گروه مشاوران جوان ادارات استان همدان با بیان اینکه مجلس مشاوران جوان می تواند بستری برای حضور همه ارزش ها و افکار جوانان باشد، اظهار داشت: در مجلس مشاوران جوان درصددیم تا بتوانیم با بهره گیری از نظرات جوانان و با ارائه راهکارهای سازنده در جهت توسعه استان همدان، دولتمردان را یاری کنیم .

مرادی با بیان اینکه امروزه شاهد بروز و ظهور هرچه بیشتر استعدادهای جوانان در استان همدان هستیم، افزود: امروزه دشمنان انقلاب و نظام به دنبال آن هستند تا از هر طریق ممکن صدماتی را به نظام وارد کنند و این در حالی است که جوانان توانسته با موفقیت های گوناگون در حوزه های مختلف عرصه را بر دشمنان انقلاب و نظام تنگ کنند.

رئیس گروه مشاوران جوان ادارات استان همدان ویژگی برجسته جوانان امروز را پیروی از رهبر عظیم شأن انقلاب دانست و افزود: پیروی از رهبر معظم انقلاب باعث شده جوانان این کشور از هر گزند و بلایی در امان باشند .

مرادی در پایان اظهار داشت: مجلس مشورتی مشاوران جوان با حضور 300 نفر از جوانان فرهیخته استان همدان به زودی تشکیل خواهد شد.