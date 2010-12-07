گازرسانی به روستای شهید بروجردی در 35 روز یک رکورد کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، جلیل بشارتی در مراسم بهره برداری از پروژه گازرسانی به روستای شهید بروجردی در سخنانی وجود شهید محمد بروجردی برای این شهرستان را یک افتخار بزرگ دانست و بیان داشت: این سردار شهید سرمایه ای بزرگ برای ملت و انقلاب اسلامی ایران است.

وی از شهید بروجردی به عنوان علمدار شهدای ایران یاد کرد و یادآور شد: روستای شهید بروجردی در میان 39 هزار روستای کشور این افتخار نصیبش شده که زادگاه چنین رادمردی باشد.

مشاور رئیس جمهور و رئیس دفتر مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری با تاکید بر گازرسانی به روستای شهید بروجردی از دو منظر قابل توجه است، بیان داشت: از یک جهت گازرسانی به این روستا نمودی از خدمات رسانی و احترام به خانواده شهدا و همشهریان وی است به طوریکه این پروژه را می توان یک پروژه ملی نامید.

بشارتی ادامه داد: از سوی دیگر این پروژه قرار بود در مدت زمان دو ماه به بهره برداری برسد که خوشبختانه در مدت زمان کمتر از 35 روز با ثبت یک رکورد کشوری در حوزه گازرسانی به بهره برداری رسید.

وی این پروژه را الگویی برای پروژه های حوزه گازرسانی دانست، یادآور شد: این در حالی است که روستای شهید بروجردی در فاصله هشت کیلومتری از شبکه گاز قرار داشت.

مشاور رئیس جمهور و رئیس دفتر مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری همچنین با اشاره به نگاه عدالت محورانه دولت دهم و نهم، خواستار توجه ویژه به خدمات رسانی به روستاها در راستای کاهش مهاجرت به شهرها شد.

به گزارش مهر، روستای دره گرگ که امروز به نام روستای "شهید محمد بروجردی" شناخته شده است در 17 کیلومتری شهر بروجرد قرار دارد. این روستا که امروز شاید دیگر آن بافت قدیمی خود را نداشته باشد دارای جمعیتی بالغ بر هزار و 470 نفر است.

شهید محمد بروجردی در سال 1333 در روستای "درّه گرگ" از توابع بروجرد دیده به جهان گشود. وی در شش سالگی پدرش را ازدست داد و به همراه مادر به تهران مهاجرت کرد و در تهران بنا به شرایط مادی خانواده تحصیل را با کار توأمان تجربه نمود.

شهید بروجردی در سال 1355 به همراه چند نفر به سوریه رفت و درآنجا با شخصیت روحانی برجسته لبنان "امام موسی صدر" از نزدیک آشنا شد و با گذراندن دوره های آموزش نظامی و چریکی نزد" شهید چمران" و "شهید محمد منتظری" پس از دو ماه به ایران بازگشت.

شهید بروجردی در دوران مبارزه علیه رژیم پهلوی در پوشش یک جوان تشک دوز در چهار راه سیروس تهران ضمن امرار معاش فرماندهی بزرگترین گروه مسلحانه مبارز علیه رژیم طاغوت را بر عهده داشت.

وی در سال 1356 با همکاری دوستان خود فعالیتهای نظامی فراوانی علیه رژیم پهلوی انجام داد و در قالب "گروه توحیدی صف" چندین قرارگاه پلیس را خلع سلاح کرد. وی هنگام بازگشت امام خمینی(ره) به وطن از سوی شهید بهشتی به عنوان مسؤل حفاظت کمیته استقبال انتخاب شد و از فرودگاه تا مدرسه علوی محافظت از جان امام(ره) را برعهده گرفت.

شهید بروجردی که به گواه همرزمانش درمباحث نظامی و سیاسی دارای قوه تحلیل دقیقی بود در طول فعالیتهایش پس از پیروزی انقلاب اسلامی گمنام و بی ادعا در مسؤلیتهای مختلفی چون فرمانده سپاه منطقه هفت، قائم مقام قرارگاه حمزه و فرمانده تیپ ویژه سیدالشهدا(ع) که خود بنیانگذار آن بود خدمات شایسته و ارزشمندی ارائه داد و سرانجام در خرداد 1362 هنگامی که برای پاکسازی "مهاباد" می رفت در اثر انفجار مین به دیار حق شتافت.