120 میلیارد تومان در زمینه بهداشت به استانداران اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک مرضیه وحید دستجردی ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان ساوه افزود: علاوه بر آن تا پایان سال شاهد برگزاری جشن تکمیل شبکه بهداشتی و درمان روستایی در کل کشور خواهیم بود.

وی مهمترین دستاورد سفرهای استانی را خدمت بیشتر به مردم دانست و اظهار داشت: دور چهارم این سفرها با حضور معاونین وزرا در بخشهای مختلف انجام خواهد شد و آنان نیز با سرکشی به استانها و شهرستانهای مختلف از نزدیک مسائل را بررسی خواهند کرد که این امر در ارتقای سطح زندگی مردم موثر خواهد بود.

وی با اشاره به سفرهای دوره اول و دوم رئیس جمهور و هیئت دولت گفت: در دور نخست این سفرها به استان مرکزی 209 پروژه مصوب شد که از این تعداد 200 پروژه با اعتبار دو هزار و 100 میلیارد ریال تکمیل شده است.

دستجردی با بیان اینکه در دور دوم سفرها 285 پروژه در این استان مصوب شد که 185 پروژه نیز با اعتبار 15 هزار میلیارد ریالی در مرحله تکمیل یا اجراست، افزود: هم اکنون شهرستان ساوه 205 تخت بیمارستانی را در دو بیمارستان در اختیار دارد که نیازمند 160 تخت بیمارستانی دیگر است.

وی اظهار داشت: از نظر سطح بندی، مجوز اختصاص سی تی اسکن به این شهرستان داده شده و تلاش می شود تا مجوز ام.آر.ای داده شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون 40 پزشک متخصص در رشته های مختلف پزشکی در این شهرستان مشغول فعالیت هستند، گفت: ساوه مجهز به خانه های بهداشت، مراکز اورژانس و پایگاه های بهداشتی و درمانی روستایی است که جهت ارتقای آن نیازمند احداث هشت پایگاه بهداشتی و اورژانس است.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی در این جلسه با اشاره به پیشینه ساوه گفت: این شهرستان بیش از پنج هزار سال قدمت دارد که مسجد جامع آن نیز از قدمت هزار و 100 ساله برخوردار است و دارای 250 روستاست و هم اکنون حدود 30 هزار دانشجو در آن مشغول تحصیل هستند.

حجت الاسلام حسین اسلامی افزود: صدور مجوز ام.آر.ای و احداث سالن ورزشی از نیازهای ضروری مردم این شهرستان است.