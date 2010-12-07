به گزارش خبرگزاری مهر، کامران فانی کتابشناس و مترجم که در زمره سر ویراستاران اصلی این دانشنامه است ‌ضمن بیان این خبر گفت:این دانشنامه بزرگترین وکامل‌ترین دانشنامه‌ای است که تا کنون به زبان فارسی منتشر شده و درآن زندگینامه ‌20 هزار تن از مشاهیر درگذشته و زنده ایران و جهان و 3 هزار عنوان کتاب برجسته معرفی و شرح داده شده است.

وی افزود: از مهمترین ویژگیهای این دانشنامه انتشار همزمان تمامی 18 جلد آن است، کاری که تاکنون در ایران رخ‌ نداده است چرا که عمده کتابهای مرجع و دانشنامه‌های حجیم ‌یا با تاخیر در انتشار روبه‌رو بوده‌اند و یا اینکه دوره آنها به صورت ناقص منتشر شد و به پایان خود نرسیده است.

به گفته فانی دانشنامه "دانش‌گستر" حاوی تمامی اطلاعات عمومی است که می‌تواند نیاز دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان، استادان و تمامی افراد خانواده را برطرف کند و در آن اطلاعات مفیدی در حوزه‌های علمی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی از نام افراد، مکانها، پدیده‌ها و رخدادهای گوناگون در حوزه‌های تاریخ، جغرافیا، ادبیات، موسیقی،‌ سینما، نقاشی، پزشکی، گیاه‌شناسی، جانور‌شناسی، شخصیتهای سیاسی، صنعت، موارد مربوط به امور نظامی و سپاهیگری و صد‌ها موضوع دیگر آمده است.

از ویژگیهای شاخص این دانشنامه،‌ اختصاص مداخلی برای افراد زنده و مشهور در حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی و سیاسی است که این ابداعی در دانشنامه‌نگاری محسوب می‌شود و تا کنون در هیچ کتاب مرجع فارسی افراد در قید حیات معروف معرفی نشده‌اند.

دانشنامه‌ "دانش‌گستر" زیر نظر کامران فانی، محمد علی سادات و علی رامین در موسسه علمی- فرهنگی دانش گستر تدوین شده و علاوه بر این‌ سه تن استادانی چون ایرج افشار، نصرالله پورجوادی، بهاء‌الدین خرمشاهی و عبدالحسین آذرنگ نیز در مراحل مختلف تدوین این فرهنگ‌ یار و مددکار مجموعه دست‌اندرکاران بوده‌اند.

رونمایی از این طرح بزرگ فرهنگی قرار است در آینده‌ای نزدیک و با حضور اصحاب فرهنگ، هنر و قلم در کتابخانه ملی انجام گیرد.