متخصصان ادبیات فارسی به روانشناسی نیاز دارند

دکتر امید مجد درگفتگو با خبرنگارمهر در مورد اینکه علوم انسانی بسیارگسترده هستند و عالمان یک علم انسانی به علوم دیگر نیازمند هستند. شما به کدامیک از علوم انسانی دیگر در رششته خود بیشتر احتیاج دارید گفت: من در رشته خودم که زبان و ادبیات فارسی است بیشترین قرابت را با زبان و ادبیات عرب و همچنین تفسیر قرآن و کلاً آشنایی با مباحث قرآنی و کلامی و فلسفی و تاحدودی روانشناسی دارد.

این استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران درمورد اینکه درجهانی که به میان رشته‏ای بودن معروف است شما چگونه با مسئله تخصص کنار می‏آیید ؟چگونه سعی می‏کنید متخصص رشته خود باشید؟همچنین اظهارداشت: خب من با مطالعه بیشتر در رشته خودم سعی می‏کنم در رشته خودم متخصصتر شوم.

این محقق و پژوهشگر حوزه ادبیات فارسی درمورد اینکه متخصصان علوم انسانی تاچه اندازه باید از تحولات علوم طبیعی مطلع باشند نیز گفت: دربعضی از رشته‏های علوم انسانی خیلی نیاز است که آگاهی بیشتری نسبت به تحولات علوم طبیعی داشته باشند.برای مثال رشته روانشناسی است که بایستی ازپیشرفتهای روانپزشکی هم مطلع باشند یا رشته جغرافی باید از تحولاتی که در زمینه‏های حوزه مهندسی در حوزه جغرافیا انجام می‏شود حتماً اطلاع داشته باشند. اما برای رشته ما یعنی ادبیات فارسی کمتر و تقریباً هیچ نیازی نیست که با تحولات علوم طبیعی آگاه باشیم.