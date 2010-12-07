مانور برف روبی در همدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، در این مانور ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین شهرداری همدان و تجهیزات فراهم شده برای اجرای عملیات برف روبی در فصل زمستان به نمایش در آمد.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان در حاشیه برگزاری این مانور در گفتگو با خبرنگاران اقدامات امسال شهرداری را نسبت به سال گذشته بهتر و منظم‌تر دانست و گفت: امسال از نظر کیفی شاهد موفقیت بیشتری در کارها خواهیم بود.

سید احمد حسنی حلم از شهروندان خواست همکاری لازم را با مدیران شهری داشته و در اجرای امور یاریگر شهرداری باشند.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان نیز گفت: برای اجرای عملیات برف روبی در زمستان از چند ماه قبل، مذاکراتی صورت گرفت.

محمد سعید بیات اقدامات انجام شده توسط شهرداری همدان را خوب ارزیابی کرد و از شهروندان خواست در هنگام بارش برف از پارک خودروهای خود در حاشیه معابر خودداری کنند تا عبور و مرور وسایل برف روب آسان شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شهرداری همدان نیز با بیان اینکه همدان یکی از شهرهای سردسیر است و احتمال بارش برف و باران در فصل سرما همیشه وجود دارد، خواستار آمادگی کامل معاونت خدمات شهری و شهرداران مناطق و سازمان خدمات موتوری در این مدت شد و از تلاش سازمان خدمات موتوری شهرداری همدان در تجهیز ماشین آلات تشکر کرد.

میرزایی از شهروندان خواست اتومبیل‌های خود را به زنجیر چرخ و لاستیک یخ شکن و سیستم گرمایشی مناسب مجهز کنند تا در سطوح شیب دار و نامسطح دچار لغزندگی نشوند.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری همدان نیز گفت: امسال نسبت به سال‌های گذشته سطح کمی و کیفی ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی بهتر شده است.

حسین سیبی افزود: امسال 12 دستگاه تیغه برف روب به مجموع تجهیزات ناوگان اضافه شده که برای تهیه آن ها200 میلیون تومان از محل اعتبارات این سازمان هزینه شده است.

سیبی به خرید هشت دستگاه شاسی بنز 1924 با اعتبار 800 میلیون تومان اشاره کرد و گفت:‌ با استفاده از تجهیزات موجود در هنگام بارش و بعد از بارش برف به ارائه خدمات خواهیم پرداخت.