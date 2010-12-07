گروه سپاهان دستکمی از گروه مرگ ندارد/ حریفان باید از ما بترسند

امیر قلعهنویی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان، پیرامون تیمهای همگروه سپاهان در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا افزود: در گروه سختی قرار داریم و تیمهای بزرگی در گروه سپاهان هستند. اگرچه گروه پرسپولیس به گروه مرگ تشبیه شده اما گروه ما نیز دستکمی از گروه مرگ ندارد.
وی با بیان اینکه تیمهای حاضر در گروه A مسابقات لیگ قهرمانان آسیا باید از نام سپاهان بترسند، تصریح کرد: تیمهای الهلال عربستان، الجزیره امارات و الغرافه قطر بیشتر باید از نام سپاهان بترسند زیرا تیم ما تیم کوچکی نیست و در سالجاری برای رسیدن به قهرمانی به میدان میرود.
سرمربی تیم سپاهان ادامه داد: تیم ما نسبت به فصل گذشته کاملتر شده و هماهنگتر عمل میکند. امسال باید با اقتدار در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا حاضر شویم و ناکامی پارسال را جبران کنیم، به نظر من سال گذشته بدشانسی آوردیم اما امسال دیگر با این بدشانسی مواجه نمیشویم.
وی با بیان اینکه "در فصل جاری ضعفهای فصل گذشته را جبران کردهایم"، بیان داشت: با برطرف کردن ضعفهای فصل گذشته و تقویت نقاط قوت خود، درصدد حضور قدرتمند در آسیا هستیم و اجازه نمیدهیم حریفان از نقاط ضعف ما استفاده کنند.
قلعهنویی در مورد تیمهای همگروه سپاهان در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا گفت: تا جایی که من میدانم این تیمها هر یک در کشورهای خود صدرنشین هستند و گروه سختی در انتظار ماست. باید از هماکنون کار را آغاز کنیم و اطلاعات خود را در مورد این تیمها افزایش دهیم تا در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا با مشکلی مواجه نشویم.
وی در پاسخ به سئوالی پیرامون ناکامیاش در آسیا با تیمهای استقلال و سپاهان اظهار داشت: بدشانسی و ناکامی نیز جزیی از فوتبال است و ما دیگر به آن عادت کردهایم. چه کسی فکر میکرد که بارسلونا پنج گل به رئال مادرید بزند اما دیدیم که این اتفاق افتاد به هر حال اتفاقات فوتبال غیرقابل پیشبینی است.
سرمربی تیم سپاهان در مورد دیدار این تیم با راه آهن شهرری در هفته هجدهم لیگ برتر گفت: راهآهن تیم جوان و قدرتمندی است و با شرایطی که سپاهان در صدر جدول دارد باید سه امتیاز این بازی را از آن خود کنیم. بازیکنان ما از نظر روحی وضعیت خوبی دارند اما به نظر من نباید از پیروزیهای اخیر مغرور شوند.
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