رشد دانشگاه علوم پزشکی اراک در چهارسال اخیر

دکتر محمدعلی محققی ظهر سه شنبه در حاشیه سومین سفر استانی دولت به استان مرکزی ‌در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با تقدیر از تلاشهای صورت گرفته در توسعه دانشگاه علوم پزشکی اراک،‌ افزود: یکی از معیارهای توسعه یافتگی دانشگاه های علوم پزشکی دارا بودن رشته های دستیاری تخصصی است که تاسیس پنج رشته دستیاری تخصصی در این دانشگاه در سالهای گذشته نشان دهنده رشد کیفی و کمی دانشگاه اراک است.

وی ادامه داد: رشد رشته های تخصصی اصلی می تواند در سالهای آتی به توسعه بیشتر این دانشگاه کمک کند.

دکتر محققی در بخش دیگر با پیگیری مصوبات دور قبلی سفر دولت به استان مرکزی اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین مصوبات دور قبلی سفر، ‌راه اندازی دانشکده بهداشت بود که خوشبختانه امروز و در دور سوم سفرها به بهره برداری رسید.

وی اضافه کرد: این دانشکده با بهره گیری از سه رشته در مقاطع کاردانی و کارشناسی آغاز به کار کرده که با توجه به ظرفیت موجود چند رشته دیگر در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد قابل راه اندازی است.

معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آمادگی شورای گسترش دانشگاه ها برای توسعه دانشگاه علوم پزشکی اراک خبر داد و گفت: اگر مسئولان دانشگاه بتوانند ظرفیتهای لازم را ایجاد کنند، ‌آماده توسعه رشته های موجود در این دانشگاه هستیم.

وی طب اور‍ژانس را یکی از پتانسیل های بالقوه موجود در اراک دانست و تاکید کرد: با توجه به ظرفیت خوب بیمارستان امیرالمومنین (ع) و طرح توسعه بیمارستان ولیعصر (عج)، طب اورژانس می تواند به سرعت در دانشگاه علوم پزشکی اراک رشد داشته باشد.

محققی یادآوری کرد: همانطور که در چهارسال اخیر دانشگاه علوم پزشکی اراک توسعه کیفی خوبی داشته است تا پایان دولت دهم می تواند به جایگاه خوبی در کشور دست یابد