به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر پایگاه اینترنتی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در ارتباط با بخش‌های مختلف این ویژه‌نامه اظهار داشت: اعمال محرم الحرام، ورود امام حسین(ع) به کربلا و سیری در قیام امام حسین(ع)، زنان در حادثه کربلا، بنی هاشم در کربلا، عاشورا از دیدگاه ادیان واندیشمندان از جمله عناوین مطالب این ویژه‌نامه به شمار می‌رود.



محمدتقی جلیلی با اشاره به ابعاد مختلف حادثه عاشورا و پیام‌های آن تصریح کرد: در مطلبی ذیل عنوان پیام عاشورا، موضوعاتی از قبیل عاشورا و آزادگی و عاشورا پیام آور عزت مورد اشاره قرار گرفته است.



مدیر پایگاه اینترنتی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران فضائل و مناقب امام حسین(ع) و احادیث عزاداری را از جمله سایر مطالب ویژه‌نامه محرم ذکر کرد و افزود: در این ویژه‌نامه همچنین احادیثی از امام حسین(ع) پیرامون موضوعات مختلف آورده شده است.



وی با اشاره به حضور خانواده و عشیره امام حسین(ع) در واقعه کربلا خاطرنشان کرد: در قسمتی از این ویژه‌نامه با عنوان «بنی هاشم در کربلا»، حضور بنی هاشم در واقعه عاشورا مورد کندوکار قرار گرفته است.



جلیلی با بیان اینکه حادثه کربلا دارای برکات فراوانی در زوایای مختلف است، برکات تربت پاک سیدالشهدا(ع)، برکت مرقد سیدالشهدا(ع)، آثار و برکات سیاسی اجتماعی حرکت سیدالشهدا(ع)، آثار و برکات عزاداری و گریه بر سیدالشهدا(ع) را از جمله سرفصل‌هایی دانست که در مطلبی با عنوان برکات حسینی ذکر شده است.



مدیر پایگاه اینترنتی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به حضور زنان در حادثه کربلا از «زنان در حادثه کربلا» به عنوان یکی از مطالب اصلی ویژه‌نامه محرم یاد کرد و گفت: در این ویژه‌نامه پیرامون نگاه سایر ادیان به حادثه عاشورا نیز بحث شده است.



وی‌تصریح‌ کرد:‌ این ویژه‌نامه از طریق آدرس اینترنتی www.whc.ir در دسترس قرار گرفته است.