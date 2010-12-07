علیرضا ذاکر اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون روند تکمیل این ورزشگاه اظهار داشت: فعالیتهای اجرایی ورزشگاه بار دیگر به جریان افتاده و در حال حاضر تعداد قابل توجهی از کارگرها و مهندسان معمار همه روزه در ورزشگاه حضور پیدا میکنند اما با این وجود روند کار از نظر ما مطلوب نیست.
وی با بیان اینکه مسئولان استان باید برنامههایی برای سرعت گرفتن این پروژه اجرا کنند، تصریح کرد: درصدد هستیم با اجرای برنامههایی روند تکمیل را سرعت دهیم و بودجه مورد نیاز ورزشگاه را آماده کنیم، هر هفته جلساتی برای بهبود وضعیت این پروژه برگزار میکنیم تا باعث سرعت دهی به پروژه شویم.
استاندار اصفهان در مورد بودجه اختصاص یافته به ورزشگاه ادامه داد: این بودجه همچون سایر بودجههای بخشهای عمرانی امسال هنوز به ما ابلاغ نشده اما صرف نظر از این بودجه درصدد هستیم که از راههای دیگر، پول مورد نیاز ورزشگاه را تا زمان اختصاص یافته بودجه مورد نظر جبران کنیم.
وی در پاسخ به سئوالی پیرامون بیاطلاعی برخی مسئولان استان از روند تکمیل ورزشگاه و وضعیت آن، اضافه کرد: همه فکر میکنند به دلیل قرار گرفتن ورزشگاه در استان اصفهان، مدیریت آن نیز به دست مسئولان استان است در حالیکه اینگونه نیست و مدیریت پروژه همچنان در دست مسئولان شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور است.
ذاکر اصفهانی خاطرنشان کرد: اگر برخی مسئولان نسبت به روند تکمیل ورزشگاه بیاطلاع هستند، صرفا به این دلیل بوده و ربطی به کمکاری یا کمتوجهی آنها ندارد.
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