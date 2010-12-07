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۱۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۳۸

انتصاب مدیران غیر بومی در گیلان به صلاح استان نیست

انتصاب مدیران غیر بومی در گیلان به صلاح استان نیست

رشت - خبرگزاری مهر: نماینده مردم لنگرود در مجلس گفت: انتصاب مدیران غیر بومی در گیلان به دلیل عدم شناخت کافی به صلاح استان نیست.

مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه متاسفانه مدتی است، مدیران سازمانها و ادارات گیلان یکی پس از دیگری، تعویض و مدیران غیر بومی جایگزین می شوند، افزود: این امر آسیب جدی به استان خواهد زد.

وی همچنین با اشاره به جابجایی استاندار گیلان اظهارداشت: "روح الله قهرمانی چابک " استان گیلان بومی هستند و مردم ولایتمدار استان نیز از عملکرد وی رضایت دارند.

نماینده مردم لنگرود با اعلام اینکه رئیس جمهور در سفر استانی خود به گیلان اعلام داشتند: " قهرمانی چابک، استاندار گیلان خود به درستی می داند استان را به چه مسیری هدایت کند " بر لزوم ابقای استاندار گیلان تاکید کرد و یادآورشد: در صورت جابجایی استاندار فهیم گیلان خواستار جایگزینی نیروی بومی کارآمد بجای وی در استان هستیم.

کد مطلب 1206087

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