انتصاب مدیران غیر بومی در گیلان به صلاح استان نیست

مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه متاسفانه مدتی است، مدیران سازمانها و ادارات گیلان یکی پس از دیگری، تعویض و مدیران غیر بومی جایگزین می شوند، افزود: این امر آسیب جدی به استان خواهد زد.
وی همچنین با اشاره به جابجایی استاندار گیلان اظهارداشت: "روح الله قهرمانی چابک " استان گیلان بومی هستند و مردم ولایتمدار استان نیز از عملکرد وی رضایت دارند.
نماینده مردم لنگرود با اعلام اینکه رئیس جمهور در سفر استانی خود به گیلان اعلام داشتند: " قهرمانی چابک، استاندار گیلان خود به درستی می داند استان را به چه مسیری هدایت کند " بر لزوم ابقای استاندار گیلان تاکید کرد و یادآورشد: در صورت جابجایی استاندار فهیم گیلان خواستار جایگزینی نیروی بومی کارآمد بجای وی در استان هستیم.
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