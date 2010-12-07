انتصاب مدیران غیر بومی در گیلان به صلاح استان نیست

مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه متاسفانه مدتی است، مدیران سازمانها و ادارات گیلان یکی پس از دیگری، تعویض و مدیران غیر بومی جایگزین می شوند، افزود: این امر آسیب جدی به استان خواهد زد.

وی همچنین با اشاره به جابجایی استاندار گیلان اظهارداشت: "روح الله قهرمانی چابک " استان گیلان بومی هستند و مردم ولایتمدار استان نیز از عملکرد وی رضایت دارند.