همسایگان ایران ادعاهای ویکی لیکس را تائید نمی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، "اسفندیار رحیم مشایی" که با مجله آلمانی اشپیگل صحبت می کرد گفت، انتشار اطلاعات بر روی ویکی لیکس بدست خود آمریکایی ها صورت می گیرد. این اطلاعاتی اعتباری ندارد. آنها دنیا را از طریق چشم های خود می بینند و بدنیال اهداف خود، نتایجی را ترسیم می کنند که در راستای اهدافشان باشد.

رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره هدف آمریکا از افشای این اطلاعات می گوید: آمریکا بر آن است تا خود را به هدف رهبران جهان و رهبر سرنوشت ملت ها ترسیم کند. این کشور می خواهد جهان باور کند که که متفرق هستیم. می خواهد حضور و نفوذ منطقه ای خود را مشروعیت بخشد.

وی افزود: انسان باید ساده لوح باشد تا این گفته ها که این اطلاعات آمریکا را نگران کرده و مسئول لو رفتن این اطلاعات دستگیر شده باور کند. نه خیر آمریکا خود در پس اطلاعات منتشر شده عمدی است. آنها می خواهند جهان را سیاه و سفید نقاشی کنند آنها بر اختلاف در بین کشورها تاکید دارند می خواهند به همه نشان دهند که صلح تنها با همکاری با آنها به دست می آید.

این مقام ایرانی در باره درخواست کشورهای عربی از آمریکا برای حمله به ایران نیز گفت:این تنها چیزی است که ما در موارد انتشار شده مشاهده می کنیم. اما قضیه از این قرار است که آمریکا در تلاش است تا ترس از ایران را در بین این کشورها جا دهد هیچ کس از ما نمی ترسد اما بر اساس این اسناد می توان دید که آمریکا چه مقدار فشار بر دیگر کشورها اعمال می کند زمانی که این اتفاق می افتد چیزهایی گفته می شود که طرف دیگر خواهان شنیدن آن است.

وی در رابطه با درخواست ریاض از واشنگتن برای بریدن سر افعی گفت: این زبان و ادبیاتی نیست که پادشاه عربستان از آن استفاده کند. سفرای آمریکا در گزارش هایشان می توانند ادعا کنند که هر کسی هر چی گفته اما دوستان ما در منطقه همه چیز را رد می کنند. آنها اشتباهاتی که در گذشته با حمایت صدام مرتکب شده اند انکار نمی کنند و ما هم سخاوتمندانه آنها را بخشیدیم. حتی اگر یکی از دوستان ما چیز تاسف آوری گفته باشد ملت ایران آنها را فراموش کرده است.

اسسفندیار رحیم مشایی در ادامه موضوع هسته ای ایران و رویکرد برخی کشورهای منطقه می گوید: ما خواهان انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز هستیم همسایگان ما این را می دانند اگر آنها از چیزی می ترسند ماجراجویی از سوی آمریکا و متحدانش علیه ایران است. اگر آنها ترس دارند نتیجه تبلیغات صهیونیست و آمریکاست.