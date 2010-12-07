سامانه اطلاعاتی نذر فرهنگی ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا سادات مشیر مشاور شهردار تهران در امور بانوان و مدیر طرح نذر فرهنگی با اشاره به لزوم گسترش فرهنگ نذر در جامعه، گفت: نذر فرهنگی یکی از گونه های نذر است که در جامعه مغفول مانده است و ما در شهرداری تهران سعی در احیا و گسترش آن داریم.

وی خاطرنشان کرد: طرح نذر فرهنگی، طرحی جدید و بدون پیشینه اجرایی است که امیدواریم به زودی به طرحی فراگیر تبدیل شود ، و در این باره از ابتدای شروع طرح در دو سال گذشته تاکنون حدود یک هزار و 500 نیکوکار آمادگی خود را با پر کردن فرم های طرح نذر فرهنگی برای حضور در این طرح اعلام کرده اند.

مدیر طرح نذر فرهنگی با تاکید بر لزوم نظام مندی در این طرح تصریح کرد: وجود این تعداد داوطلب نیکوکار که قطعاً با گسترش طرح بیش از این تعداد نیز خواهد شد و همچنین تعداد بالای مددجویان ، احتیاج به یک سامانه و بانک برای ثبت اطلاعات افراد به منظور ایجاد ارتباط موثر وجود دارد که با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری این امر در حال تحقق است.

مشیر گفت: با ایجاد سامانه نذر فرهنگی نیکوکاران می توانند با ثبت نام در این سامانه مهارت ها و زمان خود برای کمک به دیگران را اعلام کرده و و مددجویان نیز می توانند درخواست ها و نیاز های خود را در سیستم ثبت کنند تا کارشناسان ما با تجزیه و تحلیل اطلاعات داده شده بتوانند افراد مددجو را به نیکوکار موردنظر ارتباط دهند.

وی تاکید کرد: در این طرح خداپسندانه در حقیقت افراد نیکوکار و صاحب تخصص زمانی را برای افراد نیازمند نذر می کنند تا مددجویان بتوانند با استفاده از این وقت نیازهای آموزشی ، درمانی ، اجتماعی و دیگر نیازهای خود را برطرف کنند.