240 تن قارچ سفید در خراسان جنوبی تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامرضا هادربادی پیش ازظهر سه شنبه در بازدید از واحد تولید قارچ در بیرجند در جمع خبرنگاران اظهارداشت: این مقدار نسبت به مشابه آن در سال گذشته به دلیل تغییر نوع کشت یکی از واحدهای تولیدی از قارچ صدفی به دکمه ای افزایش داشته است.

وی افزود: تعداد سه واحد فعال قارچ خوراکی از نوع دکمه ای سفید و همچنین سه بهره بردار در استان مشغول فعالیت هستند که برای 30 نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری، مبلغ 200 میلیون ریال از سوی این سازمان، تسهیلات سرمایه ای بنا به تقاضای فقط یکی از واحدها به متقاضی اعطا شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی ادامه داد: محصول تولیدشده علاوه بر مصرف داخل استان به استانهای مجاور نیز صادر می شود.

هادربادی در خصوص موقعیت جغرافیایی این واحدهای تولیدی قارچ گفت: یک واحد در شهرستان سربیشه روستای هریوند، یک واحد در شهرستان بیرجند روستای خنگ و یک واحد دیگر در شهرستان سرایان است که در این راستا شهرستان سربیشه رتبه اول را در تولید به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه علاوه بر این سه واحد، در خصوص قارچ دکمه ای هیچگونه واحد تولیدی دیگری دارای فعالیت نیست، بیان داشت: در خصوص قارچ خوراکی از نوع صدفی تعداد چهار واحد به صورت خانگی در استان در حال فعالیت هستند.