سیدجعفر حجازی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهارداشت: بنیاد برکت 152 طرح عمرانی در مناطق محروم و عشایری استان را شامل می شود که در بخشهای توسعه واحدهای آموزشی، ایجاد راه، ایجاد شبکه‌ های آبرسانی، توسعه خدمات بهداشتی و درمانی، ایجاد کانونهای توسعه و ساخت مسکن تعداد 100 هزار نفر از عشایر استان را تحت پوشش قرار می دهد.

وی افزود: با همکاری و مشارکت دستگاه های اجرایی استان تاکنون این طرح‌ ها با پیشرفت 20 تا 95 درصدی همراه بوده اند.



به گفته استاندار خوزستان، این تعداد طرح با مشارکت بنیاد برکت و زیر نظر دفتر مقام معظم رهبری در شهرهای اندیکا، لالی و مسجدسلیمان از دو سال پیش آغاز شده است.



وی همچنین ادامه داد: 13 کانون اسکان عشایر در مناطق عشایری شمال خوزستان که جزو محروم‌ ترین نقاط هستند، با استفاده از ظرفیتهای موجود و برای جلوگیری از کوچ و مهاجرت عشایر به شهرها، آماده ‌سازی و حداقل امکانات مورد نیاز زندگی روستایی اعم از مسکن، آب، برق، مدرسه، مرکز بهداشت، راه و مخابرات برای سه منطقه لالی، اندیکا و مسجدسلیمان تامین می ‌شود.



حجازی تاکید کرد: این مناطق به دلیل خوش آب و هوا بودن و داشتن منابع غنی، می‌ توانند به عنوان قطب سرمایه ‌گذاری، تفریحی و گردشگری مورد استفاده قرار گیرند.



استاندار خوزستان خاطرنشان کرد: برق منطقه ‌ای خوزستان، توزیع برق خوزستان، آبفای روستایی، امور عشایر، مخابرات، دانشگاه علوم پزشکی، نوسازی مدارس، سازمان تبلیغات اسلامی، اوقاف، کمیته امداد، جهادکشاورزی، منابع طبیعی، نیروی انتظامی و میراث فرهنگی از دستگاه ‌های متعهد برای اجرای پروژه‌ های ستاد اجرایی فرمان امام (ره) هستند.