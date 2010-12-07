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۱۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۳۲

جلیلی اعلام کرد:

1+5 گفتگو برای "همکاری" را پذیرفت/ دور بعدی گفتگو اوایل بهمن

1+5 گفتگو برای "همکاری" را پذیرفت/ دور بعدی گفتگو اوایل بهمن

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت : بر اساس توافق ایران و 1+5 گفتگوها برای همکاری حول نقاط مشترک طرفین ادامه خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سعید جلیلی در پی دو روز مذاکره با کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هیئت 1+5 در ژنو در گفتگویی تلویزیونی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بااعلام این مطلب ابراز امیدواری کرد: با پایبندی 1+5 بر این توافق ، دوربعدی مذاکرات اوایل بهمن امسال در استانبول برگزار شود.

وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه غربی‌ها پیشتر گفته بودند مذاکره را در چارچوب مسیر دوسویه فشار و مذاکره دنبال می‌کنند آیا الان از سیاست خود منصرف شده‌اند؟ اظهار داشت: درنامه‌ای که در تیر ماه برای خانم اشتون نوشته بودم یکی از سؤالات اساسی ما همین بود که آیا بر این راهبرد کماکان مصر هستید؟ و اگر می‌خواهید این راهبرد را ادامه دهید گفتگو در این چارچوب ممکن نیست.

جلیلی تصریح کرد: ما گفتگو را در چارچوب راهبرد دو مسیره نمی‌پذیریم و آن را نفی می‌کنیم. این سؤال اساسی بود که ما داشتیم و در این گفتگوها نیز مطرح کردیم و طرفین مقابل نیز پذیرفته اند گفتگوها برای "همکاری" انجام شود.

کد مطلب 1206102

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