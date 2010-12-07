وزارت اطلاعات درباره دیدار مهدی هاشمی با خانواده اش در لبنان توضیح دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رسایی نماینده تهران درجلسه علنی نوبت عصر امروز سه شنبه مجلس در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 19 قانون اساسی مبنی بر برخورداری مردم از حقوق مساوی اظهار داشت: متاسفانه با وجود این اصل قانون اساسی شاهد هستیم که برخی افراد به خاطر وابستگی های خانوادگی شان از یک مصونیت آهنین برخوردار شده اند.

وی گفت: در اغتشاشات سال گذشته یکی از آقایان به نام مهدی هاشمی نقش جدی داشت، پس از آنکه این نقش برملا شد ایشان به انگلیس پناهنده شدند درحالی که اسناد و مدارک قطعی مبنی بر کمک صدها میلیاردی ایشان برای اغتشاشات، پولشویی، اختلاس، رشوه از شرکت های نفتی و پرونده امنیتی که متعلق به 16 سال قبل است، وجود دارد. علیرغم اینکه دستگاه قضایی قاطعانه چند باراعلام کرده، اما دو روز گذشته دادگاه شکایت این فرد از روزنامه ایران برگزار شد و مدیر مسئول آن نیز دفاع کرد و نکات مهمی نیز در آنجا گفت هر چند از انتشار مطالب دفاعیه روزنامه ایران خودداری شد.

رسایی گفت: سئوالی که مردم هم اکنون می پرسند این است که آیا اصول قانون اساسی فقط مربوط به پابرهنگان است یا برای همه است. دستگاه قضایی اعلام می کند که هر کس به قوا بی احترامی کند برخورد و محاکمه می کند.

این عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس ادامه داد : بر اساس همین استدلال هم با یکی از روزنامه ها برخورد کردند و قرار مجرمیت صادر کردند که با آن هم کاری نداریم. من سئوالم از دستگاه قضایی است که چگونه است که آقای مهدی هاشمی از لندن نامه می نویسد و سرتاپای دستگاه قضایی را متهم می کند ، زیر سئوال می برد و آن را به بی عدالتی متهم می کند ، سپس همین آدم شکایت خودش را به دستگاه قضایی می برد و دستگاه قضا قبل از آنکه به شکایت دیگران علیه این فرد و افراد مشابه آن رسیدگی کند، این شکایت در دستور قرار می گیرد و بررسی می شود.

نماینده تهران افزود: این فرد ارتباطش با دستگاههای جاسوسی محرز شده است . وزیر اطلاعات باید توضیح دهد سفری که اخیرا برخی از اعضای این خانواده به لبنان داشته اند و آقای مهدی هاشمی از لندن به لبنان آمده در آن جلسه مسائلی که گذشته چه بوده است. آیا دستگاه اطلاعاتی از آن جلسه اطلاع دارد یا نه اگرندارد واقعا وای به حال ما، اگر دارد، باید اعلام کند تا مردم در جریان باشند که در آن جلسه چه چیزهایی مطرح شده است.

لاریجانی هیچ پاسخی به این تذکر رسایی نداد و مجلس وارد رسیدگی مواد مراعا مانده از قانون پنجم شد.