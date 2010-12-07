حجم زیاد نقدینگی در گردش، رشد اقتصادی کشور را کاهش داده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدرضا شهیدی قبل از ظهر سهشنبه در همایش یکروزه آموزشی بورس اوراق بهادار که با حضور فرهنگیان و دانشآموزان در سالن سینما تربیت قم برگزار شد، بیان داشت: یکی از معضلات کشور، وجود حجم بسیار زیاد نقدینگی در گردش است و تا زمانی که این نقدینگی به سمت سرمایهگذاری سوق پیدا نکند معضل کاهش رشد اقتصادی همچنان وجود خواهد داشت بنابراین پول نقد مردم بیشتر به جای خرید و گردش مالی در بازار باید به سمت سرمایهگذاری سوق پیدا کند.
وی اظهار داشت: بحث در تجمیع ثروت و سرمایهگذاری بدلیل اینست که اقتصاد یک کشور با افزایش سرمایهگذاری رشد خواهد کرد و اثراتی از جمله افزایش تولید، اشتغال و افزایش تولید ناخالص در اقتصاد کشور را به دنبال خواهد داشت.
وی در خصوص وضعیت مشارکت برخی از بازاریهای با یکدیگر در کشور بیان داشت: تا کنون این گونه شراکتها در بازار کشور موفق عمل نکردهاند و سازمان بورس می تواند جایگزین این نوع فعالیت اقتصادی شود که مکانی برای تجمع ثروت و به نوعی شراکت بازاریها باشد.
نیمی از فعالین تولید کشور در بورس مشارکت دارند
رئیس هیئت مدیره بورس کالای ایران با اشاره به اینکه تا کنون 50 درصد شرکتهای صنعتی و تولیدی در بورس سهیم هستند بیان داشت: بیش از 400 شرکت بزرگ و کوچک در ایران در بورس مشارکت دارند و این مشارکتها و سرمایه گذاری باید بیشتر شود که سبب رشد اقتصادی کشور خواهد شد.
شهیدی در خصوص تعریف عام بورس اظهار داشت: افراد با سرمایههای محدود میتوانند در راهاندازی یک کارخانه موثر باشند و کار بزرگی صورت گیرد و یکی از حلالترین سودها، سودی است که از طریق تولید و صنعت بدست میآید و همچنین فرد سرمایهگذار دربورس نسبت به فردی که در بانک سپردهگذاری کرده و دریافت سود احساس بهتری دارد.
وی در خصوص افراد مبتدی که قادر به انتخاب شرکت سودآور برای مشارکت نیستند اظهار داشت: این افراد میتوانند از طریق صندوقهای مشاع که هم اکنون 50 صندوق مشاع مجاز به فعالیت در کشور وجود دارد میتوانند اقدام به سرمایهگذاری کنند و این امر سبب کاهش ریسک ضرر و زیان افراد خواهد شد.
رئیس هیئت مدیره شرکت بورس کالای کشور با اشاره به اینکه سابقه بورس در دنیا بیش از 150 سال است بیان داشت: افراد مبتدی که برای اولین بار میخواهند وارد بازار بورس شوند با عضویت در این صندوقها و انتخاب شرکت مناسب سودآور توسط متولی صندوق که شخصی ماهر است ، درصد ریسک زیان کاهش خواهد یافت.
وی اضافه کرد: نهادهای بسیار قوی در بورس کشور بر همه صندوقها، شرکتها و گزارشاتی که ارائه میشود نظارت دارند و با شرکتی که اطلاعات غلط و یا تخلفی انجام دهد به شدت برخورد خواهد شد و هر شرکتی موظف است ماهیانه گزارشی از عملکرد خود در اختیار سهام داران قرار دهد.
بورس کشور با هدفمندی یارانهها فعالتر خواهد شد
رئیس هیئت مدیره بورس کالا در خصوص اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها و تأثیر آن بر افزایش حجم نقدینگی در گردش کشور بیان داشت: فعلاَ برداشت یارانه نقدی امکان پذیر نمیباشد و به مردم توصیه میشود مبلغ نقدی یارانهها را خرج نکند که این سبب میشود حجم نقدینگی در گردش کشور افزایش یابد که بر روند اقتصادی کشور تأثیر میگذارد.
وی با اشاره به اینکه 30 درصد بودجه هدفمندی یارانهها در اختیار صنایع ، 60 درصد در اختیار مردم و 10 درصد نیز در اختیار دولت است اظهار داشت: اگر بتوان این بودجه و نقدینگی را به سمت سرمایهگذاری و بورس سوق دهیم اقتصاد کشور رشد چشمگیری پیدا خواهد کرد.
شهیدی در پایان اظهار داشت: 12 هزار میلیارد تومان در طول یکسال بابت یارانههای نقدی به مردم پرداخت خواهد شد که اگر این یارانه نقدی به سمت بازار سرمایه سوق داده شود مولد سودآوری و اثر غیر تورمی خواهد داشت ولی اگر مستقیماَ وارد بازار شود میتواند در افزایش تورم و افزایش حجم نقدینگی در کشور نقش بسزایی داشته باشد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت مدیره بورس کالای کشور با بیان اینکه حجم زیاد نقدینگی در گردش سبب کاهش رشد اقتصادی کشور شده است بر سوق دادن این نقدینگی به سمت سرمایهگذاری تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدرضا شهیدی قبل از ظهر سهشنبه در همایش یکروزه آموزشی بورس اوراق بهادار که با حضور فرهنگیان و دانشآموزان در سالن سینما تربیت قم برگزار شد، بیان داشت: یکی از معضلات کشور، وجود حجم بسیار زیاد نقدینگی در گردش است و تا زمانی که این نقدینگی به سمت سرمایهگذاری سوق پیدا نکند معضل کاهش رشد اقتصادی همچنان وجود خواهد داشت بنابراین پول نقد مردم بیشتر به جای خرید و گردش مالی در بازار باید به سمت سرمایهگذاری سوق پیدا کند.
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