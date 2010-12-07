دانشجویان به ابزار دشمن تبدیل نشوند

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، ضیاء‌الله اعزازی پیش از ظهر سه شنبه در جمع مسئولان و دانشجویان مجتمع آموزش عالی شهرستان بناب، گفت: دانشجویان نباید امروز را تنها با کف و سوت زدن جشن بگیرند زیرا دانشگاهیان هزینه های گزافی را برای این روز پرداخته اند.

نماینده مردم بناب درمجلس خاطرنشان کرد: همچنان شاهد هستیم که دانشگاهیان درمحیط دانشگاه مورد حمله استکبار قرارگرفتند.

وی با بیان اینکه با تلاش دانشگاهیان در سال 1404 مقام اول منطقه را در بحث فناوری به دست می آوریم تصریح کرد: دراین چشم انداز و امروز مقدمات این کار و نشانه های پیشرفت را شاهد هستیم.

وی افزود: دشمن فکر و اندیشه جوانان ما را نشانه رفته و سعی دارد جامعه اسلامی را از دستیابی به فناوری و دانش روز و مسائل علمی و تولید علم منع کرده و مورد اصابت گلوله های خود قراردهد.

نماینده مردم بناب در مجلس همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو گفت: جامعۀ دانشجویی و دانشگاهی در مبارزه با استکبار، جهت آبیاری نخلستان های ایران اسلامی و ریشه اصیل نظام اسلامی همیشه پیشتاز و پیشرو بوده اند و امید آینده کشورهستند.

رئیس مجتمع آموزش عالی بناب نیز دراین مراسم هدف از برنامه ریزی های کلان در کشور را رسیدن به قله های رفیع علمی دانست و گفت: این باور در جامعه دانشگاهی شکل گرفته که بزرگترین عاملی که تمامیت ارضی این مرز و بوم را تهدید می کند، وابستگی علمی است.

سید حمید رضا مراثی افزود: اساتید و دانشجویان مجتمع آموزش عالی بناب عزم خود را برای پیشرفت های بهتر و بیشتر در عرصه های علمی و فناوری جزم کرده اند.

وی با اشاره به مشکلات این مجتمع، زمین مجتمع و کمبود زمین را از مشکلات اساسی نام برد و گفت: علیرغم اینکه پروژه دردست اجرا داریم، ولی به دلیل عدم وجود زمین امکان اجرای پروژه و توسعه سایت مقدور نیست که امیدواریم در دستورکار مسئولان قرار گیرد.

مراثی همچنین ارتقای مجتمع آموزش عالی به دانشگاه را خواستارشد و اظهار امیدواری کرد با تحقّق این خواسته مدارک دانشجویان بانام دانشگاه بناب صادرشود.