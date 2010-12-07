مجوز راه اندازی دو کلینیک تخصصی در بوشهر صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، غلامرضا حیدری بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با راه‌اندازی این دو کلینیک استان بوشهر به یکی از قطبهای درمانی کشور تبدیل می‌ شود.

وی اظهار داشت: مجوز راه‌ اندازی کلینیک درمان بیماران سرطانی با دستگاه شتاب‌ دهنده خطی و درمان نازایی با عنایت ویژه معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی صادر شد که کلینیک درمان بیماران سرطانی استان بوشهر چهارمین کلینیک در کشور خواهد بود که مجهز به دستگاه پیشرفته شتاب‌ دهنده خطی می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر با اشاره به اینکه کلینیک درمان بیماران سرطانی نیاز به فضای فیزیکی از پیش طراحی شده دارد، گفت: برای راه ‌اندازی این کلینیک به فضای خاص دستگاه شتاب‌ دهنده خطی است که با مذاکرات انجام شده با استاندار بوشهر به‌ زودی عملیات ساخت این کلینیک آغاز خواهد شد.

وی در مورد راه‌اندازی کلینیک تخصصی درمان نازایی در استان گفت: عملیات ساختمانی این کلینیک نیز به زودی در بوشهر آغاز می‌ شود و نیاز این بیماران را در استان برطرف خواهد کرد و از آنجایی که این مرکز دولتی است هزینه‌ های سنگین درمان را تا حد قابل ملاحظه ‌ای کاهش خواهد داد.

حیدری با بیان اینکه سرطان سومین عامل مرگ و میر در استان بوشهر است، گفت: درمان بیماران با دستگاه شتاب ‌دهنده خطی روشی از درمان این بیماری است که دقیق و متمرکز بافت سرطانی را مورد هدف قرار می ‌دهد و به سایر قسمتهای بدن آسیبی نمی ‌رساند و بهترین تاثیر در درمان بیماری را به‌ دنبال خواهد داشت.