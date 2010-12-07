300 زندانی جرائم غیر عمد فارس آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، معین موسوی با اشاره به گسترش فعالیتهای ستاد دیه در سایر شهرهای فارس گفت: این زندانیان با کمکهای مردمی و ستاد دیه آزاد شدند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت صندوق تامین خسارتهای بدنی خاطرنشان کرد: این صندوق در اقدامی بی سابقه، با کمکهای بلاعوض و با پرداخت وام، زمینه آزادی اکثر زندانیان محکوم به پرداخت دیه در تصادفات رانندگی را فراهم کرد.

مدیر عامل ستاد دیه استان فارس اظهار داشت: در دو ماه اول سال جاری بیش از 250 پرونده تشکیل و به صندوق تامین ارسال شده که از این تعداد به 200 پرونده رسیدگی و با پرداخت وجوه نقدی بیش از 50 میلیارد ریال به شکات، زمینه آزادی 200 زندانی مهیا شده است.

وی در ادامه مددجویان جرایم غیر عمد گفت: همه مددجویان جرایم غیر عمد زیر 25 سال، دارای بیماری صعب العلاج و لاعلاج، افرادی که بیش از دو سال در زندانها محبوس شده اند و نتوانسته اند از تسهیلات زندان استفاده کنند و همچنین افرادی که بالای 65 سال سن دارند در اولویت ستاد دیه برای آزادی هستند.

موسوی به مددجویان جرایم غیر عمد کمتر از 50 میلیون ریال نیز اشاره کرد و افزود: نگهداری زندانی در زندانها برای دولت و سازمان زندانها هزینه هنگفتی دارد از این رو آزادی زندانیان جرایم غیر عمد کمتر از 50 میلیون ریال در زندانها در کوتاهترین زمان ممکن انجام می شود.

وی ضمن تشریح جرایم غیرعمد بیان کرد: این جرایم شامل تصادف، مهریه، نفقه، چک بلامحل، سفته، ورشکستگی و سایر محکومیتهای مالی به غیر از کلاهبرداری هستند.

مدیر عامل ستاد دیه استان فارس درخصوص تخصیص اعتبار به مددجویان اظهار داشت: با تشخیص هیئت کارشناسی، به مددجویان واجد شرایط، کمک بلاعوض و یا وام قرض الحسنه با اقساط بلند مدت پرداخت می شود تا بتوانند پس از آزادی نیز توان پرداخت را داشته باشند.