به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فیلم کوتاه، فیلم مستند "رد پای چه گوارا" ساخته علیرضا رفوگران در این جشنواره حضور دارد.
این مستند الهام گرفته از زندگینامه چه گوارا است. "رد پای چه گوارا" در دو بخش بینالملل و نگاهی به آمریکای لاتین به نمایش درآمد.جشنواره بینالملل مستند «واقعیت شیلی» 3 تا 8 نوامبر در شیلی برگزار شد.
همچنین این فیلم دربخش رقابتی جشنواره آمریکای لاتین بوستون حضور پیدا میکند. در این دوره بیش از 300 فیلم به جشنواره رسیده که 45 فیلم از 14 کشور برای حضور در جشنواره انتخاب شدند. نهمین جشنواره آمریکای لاتین بوستون 2 تا 5 دسامبر برگزار میشود.
نظر شما