15 هکتار از جنگلهای رودبار دچار آتش سوزی سطحی شد

رحمت الله رحمانی در گفتگوبا خبرنگار مهر افزود: اوایل هفته گذشته بنا بر اطلاع واصله از طریق یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان یک مورد حریق در " تی تی سرا " در منطقه درفک شهرستان رودبار گزارش شده بود که با توجه به آمادگی قبلی این اداره کل برای مقابله با چنین وقایعی عوامل یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان به منطقه اعزام و در اولین ساعات حریق در این عرصه حضور یافتند.

وی عنوان کرد: با توجه به کوهستانی بودن این منطقه و نبود امکانات اعزام تجهیزات خودرویی ماموران حفاظتی با استفاده از لوازم و تجهیزات انفرادی اطفاء حریق اقدام و به محض رسیدن به آتش، اقدامات اولیه برای جلوگیری از گسترش حریق به عمل آوردند و این امر باعث کنترل محدوده حریق و از سرایت آن به نقاط دیگر جنگلی پیشگیری شد.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان گفت: از آنجائیکه جنگلهای استان گیلان به ویژه در مناطق مورد اشاره حائز اهمیت بسیار زیادی است و از جنگلهای هیرکانی و متعلق به دوره سوم زمین شناسی است، بنابراین حساسیت و ارزش بالایی داشته و حفاظت از این میراث ارزشمند و سرمایه ملی از مهمترین وظایف هر ایرانی فهیم و آگاه است.

وی خاطر نشان کرد: با بسیج تمام پرسنل اداره کل و اعزام اکیپ های عملیاتی شامل کارشناسان خبره و با تجربه ضمن محاصره حریق به تدریج به سمت کانون حریق حرکت کرده و پس از چهار روز تلاش بی وقفه و شبانه روزی موفق به اطفاء کامل آتش در این منطقه شدند.

رحمانی اعلام کرد: خشکسالی و عدم نزول بارش و نیز وزش ها بادهای گرم موسمی در منطقه می توانست این حریق را تبدیل به یک فاجعه زیست محیطی کند و اگر سرعت عمل و حضور به موقع و فعالانه نیروهای اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان و همچنین مساعدت و همیاری مسئولان به ویژه استاندار، مدیر ستاد حوادث غیر مترقبه، فرماندار شهرستان رودبار و مشارکت فرماندهی نیروی زمینی و تفنگداران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی نبود این آتش سوزی تا مدتها ادامه و هکتارها جنگل از بین می رفت.

وی ادامه داد: خوشبختانه با هدایت به موقع همکاران خسارت ناشی از این حریق در کمترین سطح خود بوده و به درختان سرپا و حتی نهالهای ناشی از زادآوری طبیعی جنگل آسیب جدی وارد نشد و در عرصه ای به مساحت حدود 15 هکتار شاهد خسارت سطحی و سوختن شاخ و برگ های کف جنگل بوده ایم که این امر نشان از موفقیت نیروهای جان بر کف و حافظان انفال الهی دارد.