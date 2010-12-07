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۱۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۴۰

بر اثر حریق اخیر؛

15 هکتار از جنگلهای رودبار دچار آتش سوزی سطحی شد

15 هکتار از جنگلهای رودبار دچار آتش سوزی سطحی شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی استان گیلان از آتش سوزی سطحی 15 هکتار از جنگلهای درفک شهرستان رودبار طی چند روز اخیر خبر داد.

رحمت الله رحمانی در گفتگوبا خبرنگار مهر افزود: اوایل هفته گذشته بنا بر اطلاع واصله از طریق یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان یک مورد حریق در " تی تی سرا " در منطقه درفک شهرستان رودبار گزارش شده بود که با توجه به آمادگی قبلی این اداره کل برای مقابله با چنین وقایعی عوامل یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان به منطقه اعزام و در اولین ساعات حریق در این عرصه حضور یافتند.

وی عنوان کرد: با توجه به کوهستانی بودن این منطقه و نبود امکانات اعزام تجهیزات خودرویی ماموران حفاظتی با استفاده از لوازم و تجهیزات انفرادی اطفاء حریق اقدام و به محض رسیدن به آتش، اقدامات اولیه برای جلوگیری از گسترش حریق به عمل آوردند و این امر باعث کنترل محدوده حریق و از سرایت آن به نقاط دیگر جنگلی پیشگیری شد.
 
 مدیرکل منابع طبیعی گیلان گفت: از آنجائیکه جنگلهای استان گیلان به ویژه در مناطق مورد اشاره حائز اهمیت بسیار زیادی است و از جنگلهای هیرکانی و متعلق به دوره سوم زمین شناسی است، بنابراین حساسیت و ارزش بالایی داشته و حفاظت از این میراث ارزشمند و سرمایه ملی از مهمترین وظایف هر ایرانی فهیم و آگاه است.
 
 وی خاطر نشان کرد: با بسیج تمام پرسنل اداره کل و اعزام اکیپ های عملیاتی شامل کارشناسان خبره و با تجربه ضمن محاصره حریق به تدریج به سمت کانون حریق حرکت کرده و پس از چهار روز تلاش بی وقفه و شبانه روزی موفق به اطفاء کامل آتش در این منطقه  شدند.
 
رحمانی اعلام کرد: خشکسالی و عدم نزول بارش و نیز وزش ها بادهای گرم موسمی در منطقه می توانست این حریق را تبدیل به یک فاجعه زیست محیطی کند و اگر سرعت عمل و حضور به موقع و فعالانه نیروهای اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان و همچنین مساعدت و همیاری مسئولان به ویژه استاندار، مدیر ستاد حوادث غیر مترقبه، فرماندار شهرستان رودبار و مشارکت فرماندهی نیروی زمینی و تفنگداران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی نبود این آتش سوزی تا مدتها ادامه و هکتارها جنگل از بین می رفت.
 
 وی ادامه داد: خوشبختانه با هدایت به موقع همکاران خسارت ناشی از این حریق در کمترین سطح خود بوده و به درختان سرپا و حتی نهالهای ناشی از زادآوری طبیعی جنگل آسیب جدی وارد نشد و در عرصه ای به مساحت حدود 15 هکتار شاهد خسارت سطحی و سوختن شاخ و برگ های کف جنگل بوده ایم که این امر نشان از موفقیت نیروهای جان بر کف و حافظان انفال الهی دارد.
کد مطلب 1206142

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