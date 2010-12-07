بازداشت آسانگ مانع از انتشار دیگر اسناد ویکی لیکس نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه در خبری فوری به نقل از موسسه ویکی لیکس اعلام کرد که بازداشت جولیان آسانگ موسس این پایگاه مانع از انتشار بقیه اسناد ویکی لیکس نخواهد شد.

منابع خبری امروز از بازداشت آسانگ پس از برگزاری جلسه دادگاه وی در لندن خبر داده اند.

آسانگ در این دادگاه متهم به برقراری روابط نامشروع و غیر اخلاقی شده بود. بر این اساس، در پی صدور این حکم موسس ویکی لیکس به بازداشتگاه انتقال داده شده است.

پایگاه ویکی لیکس اخیرا بیش از 250 هزار سند جدید درباره دستگاه دیپلماسی آمریکا منتشر کرده که جنجال زیادی به پا کرده است.