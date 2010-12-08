شعرهایی برای خردسالان در یک مجموعه مصور گرد هم آمد

غلامرضا بکتاش درباره کتاب شعر جدیدش که به تازگی تدوین آن را به پایان رسانده است به خبرنگار مهر گفت: "الاغ من یه چوبه" نام کتاب شعری برای گروه سنی پیش دبستانی و خردسال است که در آن 12 شعر کوتاه با تصویرسازی رضوان حمزهای آمده است.
وی با اشاره به اینکه هنوز برای چاپ این کتاب با ناشری وارد مذاکره نشده است بیان کرد: در این کتاب موضوعات دوستداشتنی برای بچهها در قالب شعر معرفی میشوند و سعی کردهام این مضامین را از زاویه دید جدیدی برای آنها به شعر درآورم.
شاعر مجموعه "نوجوانی درخت کاج" ادامه داد: کتاب دیگرم با نام "چکه یعنی سینی" به گفته نشر جان شیفته قرار است تا یک ماه دیگر منتشر شود. این کتاب شامل 12 شعر برای بچههاست که همراه با تصویر منتشر میشود. هم مضمون و هم اسم این کتاب برگرفته از این خاطره من است که وقتی بچه بودم و باران می بارید سقف خانهمان چکه میکرد و مادرم زیر آنها سینی میگذاشت.
بکتاش که چندی پیش کتاب "درخت مثل دختر" را نیز آماده انتشار داشت در این باره توضیح داد: این مجموعه شعر که برای گروه سنی "ب" و "ج" است به انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دادم که نیاز به تغییرات داشت که اعمال شده و بار دیگر برای تصویب به ناشر دادهام.
وی افزود: در این کتاب که شامل 10 شعر خواهد بود درختان را به دخترهایی تشبیه کردهام که بهار به خواستگاری آنها میآید. بچه ها با خواندن این شعرها میتوانند به کشف کلمات برسند به طور نمونه دو کلمه درخت و دختر هر دو از حرف های یکسانی تشکیل شده اند که با چینش مختلف حروف به کلمات جداگانه با معنی مختلف تبدیل شده اند. بچه ها با چندبار خواندن شعرها می توانند این بازیها را کشف کنند.
این شاعر درباره شعرهای کتاب "درخت مثل دختر" توضیح داد: در این شعرها عنصر خلاقیت جایگاه مهمی دارد تا مخاطب بتواند با خواندن آنها به کشف و شهود برسد. شاعر خودش و مفاهیم ذهنیش را به خواننده تحمیل نمی کند بلکه سعیم بر این بوده بچهها را به سمت فهم عمیقتری از مفاهیم ساده هدایت کنم.
شاعر "آفرین به آفتاب" اشاره کرد: "کلاغ میله میله" عنوان یکی از مجموعه شعرهای جدیدم برای گروه سنی "ب" و "ج" است که به زودی توسط نشر قو منتشر میشود. موضوع این کتاب برگرفته از یک شعر است که در آن همه به کلاغی می گویند چرا پرهای تو سیاه است ولی او می گوید مهم نیست که پر من سیاه است، مهم این است که من آزادم و پشت میله های قفس نیستم.
بکتاش در پایان گفت: "میم مشکلات را بردارید تا دهانتان شیرین شود" کتابی برای آموزش نگارش خلاق برای بچهها است که زمان زیادی صرف پژوهش و نگارش آن کردهام. این کتاب حاصل سالها فعالیت من با بچه ها به عنوان مربی در کانون پرورش فکری است که با دو ناشر برای چاپ آن صحبت کردهام ولی هنوز به قطعیت نرسیدهایم.
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