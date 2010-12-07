امضا تفاهمنامه همکاری بین تامین اجتماعی و وزارت صنابع چین

به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهم نامه با هدف بهبود روابط دوستانه و گسترش، تقویت همکاری و تبادل نظر در زمینه تامین اجتماعی میان مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی و وزیر منابع انسانی چین جمهوری خلق چین منعقد شد.

به موجب این تفاهم نامه طرفین در زمینه سیاست های تامین اجتماعی ،‌نظام بیمه ای اجتماعی، ‌مدیریت و نظارت برنامه ها ی تامین اجتماعی و هرگونه فعالیت دیگری که طرفین بر سر آن توافق کنند ،‌ با یکدیگر همکاری می کنند.

بر اساس ماده 2 این تقاهم نامه طرفین توافق کنند که فعالیت های مربوطه با روش های ؛‌ بازدید های متقابل مقامات مسئول و کارشناسان، برگزاری کارگاه های آموزشی و سمینارها به صورت مشترک، تبادل اطلاعات، مستندات و انتشارات ،‌توسعه تحقیقات مشترک و همکاری های علمی در حوزه بیمه اجتماعی از طریق برگزاری دوره های اجتماعی انجام شود.

طبق این تفاهم نامه مسئولیت هماهنگی و اجرای فعالیت های مشخص شده در تفاهم نامه بر عهده اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل وزارت رفاه و تامین اجتماعی و اداره همکاری های بین المللی وزارت منابع انسانی و تامین اجتماعی جمهوری خلق چین است.

در ماده 4 این تفاهم نامه آمده است ؛‌فعالیت همکاری متقابل مورد یادداشت در این تفاهم باید منوط به بودجه در دسترس بوده و قوانین و مقررات قابل اجرا در هر کشور ناظر بر آن باشد.

طرفین توافق کردند هر گونه اختلاف پدید آمده ناشی از تفسیر یا اجرای این یادداشت تفاهم باید به صورت دوستانه و طی رویکردی مبتنی بر رضایت طرفین مورد حل و فصل قرار گیرد.

این یادداشت تفاهم بعد از امضا توسط طرفین لازم الاجرا بوده و این ضمانت به مدت سه سال معتبر خواهد بود و مدت ضمانت آن طبق توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.