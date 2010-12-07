به گزارش خبرنگار مهر، برنامه کامل مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در سال 2011 اعلام شد که طی آن تیم فوتبال سپاهان در نخستین دیدار خود میهمان الهلال عربستان است و پرسپولیس هم در اولین گام در ورزشگاه پرنس عبدالله شهر جده برابر الاتحاد عربستان به میدان می‌رود.

استقلال تهران هم در نخستین بازی میزبان تیم برتر پلی‌آف منطقه غرب آسیاست و ذوب آهن اصفهان نایب قهرمان دوره گذشته این ‌رقابت‌ها که نسبت به تیم‌های دیگر ایران در گروه آسانی قرار گرفته است، در اولین دیدارش در ورزشگاه فولادشهر اصفهان از تیم الامارات پذیرایی می‌کند.

- گروهبندی کامل این مسابقات در منطقه غرب آسیا به شرح زیر است:

گروه A: الهلال عربستان، الغرافه قطر، الجزیره امارات و فولاد سپاهان ایران

گروه B: استقلال ایران، النصر عربستان، پاختاکور ازبکستان و برنده پلی‌آف منطقه غرب آسیا

گروه C: الوحده امارات، پرسپولیس ایران، الاتحاد عربستان و بنیادکار ازبکستان

گروه D: الریان قطر، الامارات امارات، ذوب آهن ایران و الشباب عربستان

برنامه کامل دیدارهای مرحله گروهی این مسابقات در منطقه غرب آسیا به شرح زیر است:

مرحله گروهی:

هفته نخست:

سه‌شنبه - 10/12/89

گروه A:

* الهلال عربستان - سپاهان اصفهان، ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض

* الجزیره امارات - الغرافه قطر، ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی

گروه B:

* استقلال تهران - تیم برنده پلی‌آف غرب، ورزشگاه آزادی تهران

* پاختاکور ازبکستان - النصر عربستان، ورزشگاه مرکزی شهر تاشکند

چهارشنبه - 11/12/89

گروه C:

* الاتحاد عربستان - پرسپولیس تهران، ورزشگاه پرنس عبدالله شهر جده

* الوحده امارات - بنیادکار ازبکستان، ورزشگاه آل‌نهیان شهر ابوظبی

گروه D:

* ذوب آهن اصفهان - الامارات امارات، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* الریان قطر - الشباب عربستان، ورزشگاه احمد بن علی شهر دوحه

هفته دوم:

سه‌شنبه - 24/12/89

گروه A:

* سپاهان اصفهان - الجزیره امارات، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* الغرافه قطر - الهلال عربستان، ورزشگاه حمد الکبیر شهر دوحه

گروه B:

* النصر عربستان - استقلال تهران، ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض

* برنده پلی‌آف غرب آسیا - پاختاکور ازبکستان

چهارشنبه - 25/12/89

گروه C:

* پرسپولیس تهران - الوحده امارات، ورزشگاه آزادی شهر تهران

* بنیادکار ازبکستان - الاتحاد عربستان، ورزشگاه جار شهر تاشکند

گروه D:

* الشباب عربستان - ذوب آهن اصفهان، ورزشگاه پرنس فیصل شهر ریاض

* الامارات امارات - الریان قطر، ورزشگاه امارات شهر راس الخیمه

هفته سوم:

سه‌شنبه - 16/01/90

گروه A:

* سپاهان اصفهان - الغرافه قطر، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* الهلال عربستان - الجزیره امارات، ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض

گروه C:

* بنیادکار ازبکستان - پرسپولیس تهران، ورزشگاه جار شهر تاشکند

* الوحده امارات - الاتحاد عربستان، ورزشگاه آل نهیان شهر ابوظبی

چهارشنبه - 17/01/90

گروه B:

* استقلال تهران - پاختاکور ازبکستان، ورزشگاه آزادی تهران

* برنده پلی‌آف - النصر عربستان

گروه D:

* الریان قطر - ذوب آهن اصفهان، ورزشگاه احمد بن علی شهر دوحه

* الشباب عربستان - الامارات امارات، ورزشگاه پرنس فیصل شهر ریاض

هفته چهارم:

سه‌شنبه - 30/01/90

گروه B:

* پاختاکور ازبکستان - استقلال تهران، ورزشگاه مرکزی شهر پاختاکور

* النصر عربستان - برنده دیدار پلی آف، ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض

گروه D:

* ذوب آهن اصفهان - الریان قطر، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* الامارات امارات - الشباب عربستان، ورزشگاه امارات شهر راس الخیمه

چهارشنبه - 31/01/90

گروه A:

* الغرافه قطر - سپاهان اصفهان، ورزشگاه حمد الکبیر شهر دوحه

* الجزیره امارات - الهلال عربستان، ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی

گروه C:

* پرسپولیس تهران - بنیادکار ازبکستان، ورزشگاه آزادی تهران

* الاتحاد عربستان - الوحده امارات، ورزشگاه پرنس عبدالله شهر جده

هفته پنجم:

سه‌شنبه - 13/02/90

گروه C:

* پرسپولیس تهران - الاتحاد عربستان، ورزشگاه آزادی تهران

* بنیادکار ازبکستان - الوحده امارات، ورزشگاه جار شهر تاشکند

گروه D:

* الامارات امارات - ذوب آهن اصفهان، ورزشگاه امارات شهر راس الخیمه

* الشباب عربستان - الریان قطر، ورزشگاه پرنس فیصل شهر ریاض

چهارشنبه - 14/02/90

گروه A:

* سپاهان اصفهان - الهلال عربستان، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* الغرافه قطر - الجزیره امارات، ورزشگاه حمد الکبیر شهر دوحه

گروه B:

* برنده پلی‌آف غرب آسیا - استقلال تهران

* النصر عربستان - پاختاکور ازبکستان، ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض

هفته ششم:

سه‌شنبه - 20/02/90

گروه C:

* الوحده امارات - پرسپولیس تهران، ورزشگاه آل نهیان شهر ابوظبی

* الاتحاد عربستان - بنیادکار ازبکستان، ورزشگاه پرنس عبدالله شهر جده

گروه D:

* ذوب آهن اصفهان - الشباب عربستان، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* الریان قطر - الامارات امارات، ورزشگاه احمد بن علی شهر دوحه

چهارشنبه - 21/02/90

گروه A:

* الجزیره امارات - سپاهان اصفهان، ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی

* الهلال عربستان - الغرافه قطر، ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض

گروه B:

* استقلال تهران - النصر عربستان، ورزشگاه آزادی تهران

* پاختاکور ازبکستان - برنده دیدار پلی آف، ورزشگاه مرکزی شهر تاشکند

مرحله یک هشتم نهایی: (در منطقه غرب آسیا)

سه‌شنبه - 03/03/90

* تیم اول گروه A - تیم دوم گروه C

* تیم اول گروه C و تیم دوم گروه A

چهارشنبه - 04/03/90

* تیم اول گروه B - تیم دوم گروه D

* تیم اول گروه D - تیم دوم گروه B

ضمن اینکه دیدار دور رفت از مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات روز چهاردهم سپتامبر سال 2011 و دیدارهای برگشت این مرحله طی روزهای 27 و 28 سپتامبر برگزار می‌شود.

دیدارهای رفت از مرحله نیمه نهایی روز چهارشنبه نوزدهم اکتبر و بازی‌های دور برگشت روز چهارشنبه بیست و ششم اکتبر انجام خواهد گرفت.

طبق اعلام کمیته برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در سال 2011 دیدار نهایی این مسابقات در یکی از روزهای جمعه چهارم و یا شنبه پنجم نوامبر برگزار می‌شود.