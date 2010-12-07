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۱۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۵۶

"محی الدین مهدی" رقیب یونس قانونی برای ریاست مجلس افغانستان

"محی الدین مهدی" رقیب یونس قانونی برای ریاست مجلس افغانستان

"محیی الدین مهدی" یکی از اعضای جدید مجلس افغانستان امروز در یک نشست خبری نامزدی خود را برای سمت ریاست این مجلس اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "محیی الدین مهدی" تشکیل مجلس جدید افغانستان را دستآورد بزرگ مبارزه برای برپایی نظام مردم سالار در این کشور دانست و افزود: حفظ و تداوم این دستآورد فقط با گزینش چهره های معتقد به مردم سالاری و اصل شورایی بودن نظام درهئیت اداری ولسی جرگه میسر است.

وی نواقص کاری مجلس گذشته افغانستان را ناشی از کم تجربگی حکومت و نمایندگان درعرصه کار پارلمانی دانسته ابراز امیدواری کرد که نمایندگان جدید بتوانند با توجه به تجربه نمایندگان پیشین، وظایف شان را به گونه ی درست انجام دهند.
 
"یونس قانونی" از مجاهدان سابق و از نزدیکان "احمد شاه مسعود" ریاست مجلس سابق افغانستان را بر عهده داشت. 
کد مطلب 1206152

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