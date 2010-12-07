به گزارش خبرگزاری مهر ، متن بیانیه فراکسیون دانشگاهیان به این شرح است: السلام علیک یا اباعبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک ، 57 سال از شهادت سه ستاره درخشان جنبش دانشجویی که در راستای حمایت از آرمان‌های مردم خداجوی و ظلم ستیز و استکبارسوز و عدالتخواه و استقلال طلب در برابر رژیم ستم شاهی و دولت کودتایی وابسته به آمریکای سلطه‌گر قد برافراشتند می‌گذرد.

با گرامی‌داشت یاد و خاطره این شهیدان همیشه سرافراز راه آزادی و استقلال و تمامی شهدای دانشگاه‌های سراسر کشور به ویژه استاد متعهد و برجسته و دانشمند پرافتخار عضو پژوهشکده هسته ای دانشگاه شهید بهشتی دکتر "مجید شهریاری" و با عرض تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و شهدای نهضت عاشورا نکاتی را گوشزد می نماییم:

1ـ ایمان و تعهد دانشگاهیان و دانشجویان عزیز دل طول تاریخ مبارزات خویش موجب تداوم حضور همیشگی و مستمر دانش‌پژوهان عزیز در دفاع از منافع ملی و آرمان‌های برگرفته از آموزه‌های دینی بوده است؛ بدون شک دانشجویان فرهیخته همواره پیشگامان فعال عرصه سیاست و اجتماع بوده و هستند و هر گونه دوری از سیاست و بی‌تفاوتی و سکوت قطعا به مفهوم دست کشیدن از هویت اصلی و عزت ملی و غیرت دینی دانشجویان بوده و با منویات رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری ناسازگار است.



2ـ هر چند این روزها برجستگان علمی و نخبگان متخصص دانشگاهی هدف ترورهای ناجوانمردانه دشمنان سرافرازی ملت ایران قرار می‌گیرند اما همگان بدانند که جهاد علمی و دستیابی به قله‌های رفیع فناوری و تکنولوژی هیچ‌گاه در میان مراکز علمی کشور متوقف نخواهد شد و لذا لازم است دانشجویان عزیز با برنامه‌ریزی دقیق دست اندرکاران ذیربط ان شاءالله با همت و تلاش بی‌وقفه بتوانند ایران اسلامی را به مقام اول منطقه در پایان سند چشم‌انداز برسانند.



3ـ بدون تردید محیط دانشگاه باید فضایی سرشار از نشاط و معنویت و شادابی علمی و صفا و صمیمیت باشد لذا ضمن توصیه به دانشجویان عزیز برای رعایت قواعد و مقررات از مسئولان دانشگاه‌ها و کمیته‌های انضباطی نیز می‌خواهیم از هر گونه اقدام فراقانونی پرهیز نمایند.



4ـ هر چند برقراری کرسی‌های آزاداندیشی و نهضت نرم افزاری و تحول در علوم انسانی از جمله موضوعاتی بوده است که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، اما متاسفانه در عمل اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است که امیدواریم با یک عزم قاطع همه دست اندرکاران ذیربط شاهد تحول راهبردی در این موضوع باشیم.



5ـ ضمن تاکید بر حفاظت بیشتر از سرمایه‌های علمی کشور از مسئولان قضایی می‌خواهیم ضمن رسیدگی هر چه سریع‌تر به پرونده کوی دانشگاه به صورت ویژه و اعلام نتایج آن به افکار عمومی عاملان ترورهای ناجوانمردانه استاد شهید دکتر علی محمدی و دکتر مجید شهریاری را در اسرع وقت به سزای اعمال خیانتکارانه خویش برسانند.