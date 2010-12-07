سفیر جدید ایران در نیوزیلند آغاز بکار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم آناند ساتی آناند فرماندار کل نیوزیلند ضمن ابراز خوشحالی از دریافت استوارنامه سفیر جدید ایران و ابلاغ سلامهای گرم به ریاست جمهوری اسلامی تأکید کرد که سفارت کشورش در تهران یکی از قدیمی ترین سفارتخانه های نیوزیلند در خاورمیانه بوده که به عنوان گذرگاه و مبدأ ورود به این منطقه مهم عمل می کند.



وی همچنین با یادآوری علاقه مندی مردم آن کشور به تاریخ و فرهنگ غنی ایران، ایران را یک مقصد جالب و جذاب برای گردشگری دانست و خواستار برگزاری نمایشگاهی از تاریخ طولانی و درخشان ایران برای نسل جدید مردم نیوزیلند شد.



آناند تجارت را سنگ بنای سنتی روابط دو کشور خواند و اظهار داشت که دو طرف ادامه آن را مد نظر قرار داده اند.



نیوزیلند مانند کانادا و استرالیا از جمله کشورهایی است که تحت نظر ملکه انگلیس اداره شده و فرماندار کل به عنوان رئیس این کشور توسط ملکه مزبور تعیین می گردد.

