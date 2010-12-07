سفیر جدید ایران در نیوزیلند آغاز بکار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم آناند ساتی آناند فرماندار کل نیوزیلند ضمن ابراز خوشحالی از دریافت استوارنامه سفیر جدید ایران و ابلاغ سلامهای گرم به ریاست جمهوری اسلامی تأکید کرد که سفارت کشورش در تهران یکی از قدیمی ترین سفارتخانه های نیوزیلند در خاورمیانه بوده که به عنوان گذرگاه و مبدأ ورود به این منطقه مهم عمل می کند.
وی همچنین با یادآوری علاقه مندی مردم آن کشور به تاریخ و فرهنگ غنی ایران، ایران را یک مقصد جالب و جذاب برای گردشگری دانست و خواستار برگزاری نمایشگاهی از تاریخ طولانی و درخشان ایران برای نسل جدید مردم نیوزیلند شد.
آناند تجارت را سنگ بنای سنتی روابط دو کشور خواند و اظهار داشت که دو طرف ادامه آن را مد نظر قرار داده اند.
نیوزیلند مانند کانادا و استرالیا از جمله کشورهایی است که تحت نظر ملکه انگلیس اداره شده و فرماندار کل به عنوان رئیس این کشور توسط ملکه مزبور تعیین می گردد.
سید مجید تفرشی خامنه سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در نیوزیلند با تسلیم استوارنامه خود به فرماندار کل این کشور ، رسماً آغاز بکار کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم آناند ساتی آناند فرماندار کل نیوزیلند ضمن ابراز خوشحالی از دریافت استوارنامه سفیر جدید ایران و ابلاغ سلامهای گرم به ریاست جمهوری اسلامی تأکید کرد که سفارت کشورش در تهران یکی از قدیمی ترین سفارتخانه های نیوزیلند در خاورمیانه بوده که به عنوان گذرگاه و مبدأ ورود به این منطقه مهم عمل می کند.
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