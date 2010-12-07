برنامه ریزی برای گازرسانی به روستاهای بروجرد صورت گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، هادی مقدسی ظهر سه شنبه در مراسم بهره برداری از پروژه گازرسانی به روستای شهید بروجردی در سخنانی خواستار ادامه عملیات گازرسانی به روستاهای نزدیک به روستای شهید بروجردی شد و بیان داشت: دولت گازرسانی به روستاهای مناطق محروم استان و شهرستان بروجرد را در دستور کار قرار دهد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بروجرد یک هزار و 600 شهید را تقدیم انقلاب کرده است، افزود: وجود شهید محمد بروجردی از جمله افتخارات و برکات برای شهرستان بروجرد است.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به توجه ویژه دولت به شهرستان بروجرد، خاطر نشان کرد: انتظار می رود دولت برای ساخت سد شهید بروجردی نیز مساعدت های ویژه ای داشته باشد تا مردم این شهرستان از این ظرفیت نیز بهره مند شوند.

مقدسی توجه به توسعه زیرساخت های بروجرد را زمینه ساز رفع محرومیت در این منطقه دانست و گفت: همچنین با توجه به اینکه در جریان زلزله سال 85 شهرستان بروجرد به طور عمده دهک های پایین مردم دچار آسیب شدند از دولت می خواهیم بخشی از تسهیلات و وام های اعطایی به مردم را مورد بخشش قرار دهد.

معاون استاندار لرستان و فرماندار شهرستان بروجرد نیز در این مراسم در سخنانی عنوان کرد: روستای شهید بروجردی با 424 خانوار و یک هزار و 543 نفر جمعیت در 15 کیلومتری شهر بروجرد قرار دارد.

سجاد معین با اشاره به تقدیم هشت شهید سرافراز توسط اهالی این روستا، خاطر نشان کرد: برای احداث خانه بهداشت، زمین ورزشی و ... در این روستا اعتباری بالغ بر 200 میلون تومان هزینه شده است.

وی با اشاره به روند کند برق رسانی به این روستا، یادآور شد: همچنین جاده ارتباطی و مدرسه روستا نیز نیازمند نوسازی هستند.

معاون استاندار لرستان و فرماندار شهرستان بروجرد با اشاره به در دست احداث بودن عملیات ساخت سالن ورزشی چند منظوره در این روستا، بیان داشت: ایجاد مدرسه راهنمایی دخترانه و همچنین پاسگاه انتظامی از جمله نیازهای روستای شهید محمد بروجردی است.

معین همچنین از گازرسانی به 22 روستای شهرستان بروجرد خبر داد و بیان داشت: عملیات گازرسانی به شش روستای این شهرستان نیز در دست اجرا است.