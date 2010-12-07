هویت بسیج باید حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید محمد سعیدی قبل از ظهر سه‌شنبه در همایش ائمه جماعات، فرماندهان حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج استان قم که به همت معاونت بسیج مساجد و محلات با حضور فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) در حسینیه ثارالله سپاه قم برگزار شد، گفت: حریم امام جماعت در مسجد باید حفظ شود زیرا با حفظ حریم، ایشان عامل وحدت خواهد بود.



وی با بیان اینکه هویت و شخصیت بسیج نیز باید حفظ شود، اظهار داشت: مسجد پایگاهی برای حضور جوانان و نوجوانان انقلابی بوده و هست، باید تلاش شود تا با جذب جوانان و نوجوانان، فعالیت‌های فرهنگی در مساجد رونق مضاعف یابد.



امام جمعه قم خطاب به ائمه جماعات اظهار داشت: روحانیت امین مردم هست، لذا باید با مراقبت از فرزندان، جلوی انحراف و کجروی آنان را گرفت زیرا که بعضی ها به واسطه انحرافات و کجروی های فرزندانشان دچار مشکل شده‌اند.



سعیدی با اشاره به ترویج عرفان‌های کاذب در میان جوانان اظهار داشت: برخورد با عرفان‌های کاذب وظیفه روحانیت است، جوانان علاقه زیادی به عرفان و دین و مذهب دارند که باید در مسیر اصلی خود هدایت شوند.



وی با بیان اینکه ارتباط با امام زمان(عج) جزو وظایف یک مسلمان نیست، اظهار داشت: هرگز از ما تلاش برای ملاقات با امام زمان (عج) را نخواسته اند.



بسیج در آمار و ارقام نمی‌گنجد



فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) نیز در این مراسم با اشاره به توطئه دشمنان در ایجاد اختلاف میان روحانیت و مردم، گفت: تفکری که در مسجد شکل می‌گیرد می‌تواند در دفاع از انقلاب اسلامی و کشور محکم بایستد.



سردار مهدی مهدوی نژاد با بیان اینکه بسیج در آمار و ارقام نمی‌گنجد، افزود: کسانی که در روز 27 مهرماه به استقبال ولی امر مسلمین جهان آمدند و در 9 دی سال 88 با حضورشان فتنه را خنثی کردند، بسیجی به حساب می‌آیند.



شایان ذکر است در پایان این مراسم بیانیه ای توسط سردار هاشمی، مسئول معاونت بسیج مساجد و محلات سپاه علی بن ابیطالب(ع) قرائت شد که ائمه جماعات و فرماندهان حوزه‌ها با ندای الله اکبر آن را تأیید کردند.