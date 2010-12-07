طرح ملی ارتقای میانگین تولید محصولات کشاورزی اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر جهانگیر پرهمت گفت: این طرح در راستای خودکفایی محصولات کشاورزی و از طریق ترویج روشهای مطلوب مانند استفاده از بذر مناسب، مصرف به موقع و به اندازه نهاده‌ها و مدیریت صحیح مزارع و باغات اجرا می‌شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: این طرح در نخستین گام در مورد محصولات استراتژیک مانند گندم، برنج، چغندر و ذرت اجرا می‌شود و در پنج سال، کل اراضی آبی کشور با اقدامات ترویجی زیرپوشش این طرح قرار می‌گیرد.

وی افزود: طرح ملی ارتقای میانگین تولید با همکاری و مشارکت شرکتهای خدمات فنی و مشاوره‌ای، تولیدکنندگان نمونه و برتر، کارشناسان بخش خصوصی و سازمان جهادکشاورزی استانها اجرا می‌شود.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی افزود: اعتبارات این طرح در سال نخست نزدیک به 2 میلیارد تومان است و برای حمایت از اجرای طرح اختصاص می‌یابد.

پرهمت تصریح کرد: بخشهای فنی وحرفه‌ای و بخش خصوصی با تقویت ارتقای تولید و سود حاصل از آن، این طرح را علمیاتی می کنند.