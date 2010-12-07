شهردار شیراز انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر از شیراز، رئیس شورای شهر شیراز بعد از ظهر سه شنبه در پایان جلسه علنی شورای شهر شیراز در جمع خبرنگاران گفت: پس از گذشت 68 روز از برکناری شهردار سابق، امروز پس از ارایه برنامه های سه کاندیدای آخر به اعضای شورا و انجام رای گیری در حضور نماینده فرمانداری شیراز، شهردار این کلانشهر مشخص شد.

وی ادامه داد: پس از برکناری شهردار فراخوانی داده شد که افراد واجد شرایط پست شهرداری خود را به شورای شهر معرفی کنند که پس از بررسیهای فراوان سه نفر به مرحله آخر راه یافتند که از میان آنها سرپرست فعلی شهرداری به عنوان شهردار شیراز مشخص شد.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز تاکید کرد: کسب 10 رای از میان 11 رای، کمتر دیده شده که امروز در شورای شهر شیراز چنین اتفاقی روی داد که امیدوارم پاک فطرت با داشتن چنین پشتوانه ای در تحقق اهداف شورای شهر و شهرداری موفق باشد.

مختاری تصریح کرد: فردا صبح رای شورا را به استانداری ارسال خواهیم کرد که در این خصوص استاندار طی 10 روز برای صادر کردن ابلاغ شهردار وقت دارد.