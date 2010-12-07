300 هزار هکتار از اراضی منابع ملی فارس سنددار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، غلامرضا غلامی در این رابطه گفت: این اقدام طی 9 ماه گذشته انجام و سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی صادر شده است.

وی تصریح کرد: با این اقدام موفق به انجام 75 درصد از تعهدات سال جاری شده و بنا داریم تا پایان سال افزون بر تعهدات خود اخذ سند اراضی منابع ملی را به مرحله اجرا بگذاریم.

مدیر کل منابع طبیعی استان فارس اضافه کرد: برای واگذاریهای سنوات گذشته که موفق به انجام تعهدات خود شده و طرحهای صنعتی و کشاورزی را بر اساس برنامه های مدون و رعایت تعهدات خود به بهره برداری رسانده اند، شرایط تفکیک وانتقال سند مالکیت به نام اشخاص حقیقی و حقوقی نیز فراهم می شود.

وی با تاکید بر سیاستهای سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور درجهت تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه، گفت: حفاظت، اصلاح، ‌احیا ‌و بهره برداری چهار اصل اساسی است که این اداره کل به رغم کمبود امکانات وسایر منابع برای رسیدن به یک هدف مطلوب با جدیت به سمت اهداف خود از جمله پیگیری موثر وبرخورد جدی در دفاع از حقوق بیت المال پیش می رود.

به گفته غلامی، منابع طبیعی فارس در مباحث حاکمیت دولت، مبحث زمین و اخذ سند مقام اول کشوری را به خود اختصاص داده است.