راگبی ایران به گروه دوم آسیا راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، فرامرز سنگینی بعد از ظهر سه شنبه در مجمع انتخاباتی هیئت راگبی آذربایجان غربی با اشاره به راه اندازی رشته راگبی از پنج سال گذشته در کشور، افزود: راگبی از تیر ماه سالجاری رسما تبدیل به فدراسیون شده که با توجه به زودبازده بودن آن، تیم ملی راگبی ایران در رتبه بندی کنفدراسیون آسیا از گروه چهار آسیا را به گروه دو صعود کرده است.

وی با بیان اینکه ایران در گروه دو آسیا با کشورهای صاحب نام و با قدمت آسیا در این رشته ورزشی هم گروه است، بیان داشت: حمایت از هیئتهای استانی بر اساس عملکرد، ارائه خدمات آموزشی با اعزام مربیان خارجی تیمهای ملی به استانها، تربیت نیروهای متخصص در امر مربیگری، داوری و استعدادیابی از بین نیروهای مستعد و نخبه این رشته ورزشی از جمله برنامه های اساسی فدراسیون راگبی است.

دبیر فدراسیون راگبی با اشاره به اینکه فدراسیون بر اساس عملکرد و ظرفیت هیئتهای استانی، امکانات و تجهیزات مورد نیاز آنان را در اختیارشان قرار می دهد، اظهار داشت: هیئت راگبی آذربایجان غربی در حال حاضر در گروه بندی کشوری در گروه چهار قرار گرفته که باید با برنامه ریزی و حمایتهای فدراسیون جایگاه خود را ارتقا بخشد.

علی ملا احمدی مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: امیدواریم با برنامه ریزی هماهنگ و منسجم بتوانیم این رشته مفرح را در استان توسعه داده و شاهد حضور قهرمانان این رشته ورزشی در میادین مختلف ملی و بین المللی باشیم.

در پایان رسول بنایی کیا با اخذ 12 رای ماخوذه به مدت چهار سال بعنوان رئیس هیئت راگبی آذربایجان غربی انتخاب و از زحمات بهرام سلیمانی سرپرست اسبق این هیئت تقدیر شد.