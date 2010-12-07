ترویج فرهنگ بیگانه به آسیبهای اجتماعی دامن می زند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، پروانه رضا قلی زاده ظهر سه شنبه در همایش زنان سرپرست خانواده همدان علت آسیبهای اجتماعی در جامعه امروزی را عمل نکردن به زندگی ائمه اطهار (ع) و رو آوردن به فرهنگهای غلط بیگانگان و کشورهای غربی دانست.

وی با اشاره به ارزشهای اخلاقی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) افزود: خانواده ها باید این زوج نمونه را الگوی خود در زندگی قرار داده و پیرو راه آنها باشند.

قلی زاده با اشاره به موفقیت خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام(ره)، افزود: این نهاد در کنار حمایتهای مالی از خانواده های زیر پوشش برای بالا بردن سطح فرهنگی خانواده ها نیز سرمایه گذاری کرده است.

وی افزود: یکی از این موفقیت های خانواده های زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) پایین بودن آمار طلاق و کاهش آسیبهای اجتماعی در بین آنان است.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان نیز به اجرای طرح نظام جامع آموزشی خانواده در این نهاد اشاره کرد و گفت: تلاش مسئولان برای گسترش این طرح در استان و در بین تمام خانواده های تحت پوشش است.

علی نامدار افزود: در حال حاضر کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان 45 هزار و 421 خانوار شامل 100 هزار نفر را زیر پوشش دارد که از خدمات حمایتی این نهاد بهره مند هستند.

در این همایش زنان موفق سرپرست خانواده در زمینه های اشتغال و فرهنگی مورد تجلیل شدند.