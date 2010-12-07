دانشکده بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی اراک به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در اراک،‌ دکتر محمدعلی محققی معاون آموزشی وزیر بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی ظهر سه شنبه پس از افتتاح این دانشکده از نزدیک با فضای آموزشی و آزمایشگاهی آن آشنا شد.

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک هم اکنون در مقطع کاردانی رشته های بهداشت خانواده،‌ بهداشت عمومی،‌ بهداشت حرفه ای و در مقطع کارشناسی رشته های بهداشت عمومی،‌ بهداشت حرفه ای،‌ بهداشت مبارزه با بیماری ها و بهداشت محیط دارای 228 دانشجو است که از این تعداد 175 نفر دختر و 53 نفر پسر هستند.

این دانشکده ظرفیت پذیرش 400 دانشجو را دارد که در طرح توسعه بعدی آن دو رشته کارشناسی ارشد و یک رشته کارشناسی اضافه می شود.

دکتر محققی در بازدید از آزمایشگاه های دانشکده بهداشت، ‌ظرفیت این آزمایشگاه را بسیار خوب توصیف کرد و بر گسترش فعالیتهای پژوهشی در این آزمایشگاه ها تاکید کرد.