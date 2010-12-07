نخستین فیلم مانوئل دی اولیویرا دوباره اکران شد

به گزارش مهر، به نقل از پایگاه اینترنتی سینمای اروپا فیلم "آنیکی بوبو" نخستین تجربه کارگردانی مانوئل دی اولیویرا فیلمساز 102 ساله پرتغالی از این هفته در شهرهای لیسبون و پورتو مجددا اکران شد. دی اولیویرا این فیلم را در سال 1942 ساخت و اینک چند روز مانده به تولد 102 سالگی اش بار دیگر فیلم بر پرده سینماها می‌رود.



دی اولیویرا پس از دهه‌ها فعالیت در امر فیلمسازی تنها در سه دهه اخیر شهرت جهانی پیدا کرده است. "آنیکی بوبو" که لحن و حال و هوایی نئورئالیستی دارد داستان سه پسر بچه مقیم حومه شهر پورتو را روایت می‌کند. یکی از این سه پسربچه تصمیم می‌گیرد عروسکی را برای دخترکی که دوستش دارد بدزدد.



زون لوسوموندو پخش‌کننده فیلم پیش از آغاز نمایش "آنیکی بوبو" مستندی با عنوان "دورو" را به نمایش در می‌آورد. این مستند که در سال 1929 ساخته شد نخستین گام‌های دی اولیویرای جوان برای ورود به مناسبات حرفه‌ای سینما را به تصویر می‌کشد. این فیلم در سال 1931 اکران عمومی شد.



بهار گذشته جدید ترین فیلم دی اولیویرا با عنوان "مورد عجیب آنجلینا" در بخش نوعی نگاه جشنواره کن به نمایش درآمد. این فیلم سال آینده میلادی اکران عمومی خواهد شد. دی اولیویرا هم اکنون مشغول مرحله پیش‌تولید فیلم جدید خود با عنوان "ماه اوت دوست داشتنی ما" در لیسبون است.