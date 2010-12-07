رشد دسته جمعی شاخصهای بورس با مذاکرات ژنو

به گزارش خبرنگار مهر، امروز (سه شنبه) معاملات هفته جاری بورس تهران در حالی به پایان رسید که شاخص کل 25 واحد بالاتر آمد، این در حالی بود که 133 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 459 میلیارد و 826 میلیون ریال معامله شد که از نظر حجم و ارزش نسبت به دیروز به ترتیب 57 و 54 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

کارگزارن بازار سرمایه امروز در حالی دست از رقابت برای معامله سهام شرکتها کشیدند که ارزش بازار سهام به 868 هزار و 780 میلیارد ریال رسید که نسبت به دیروز 1214 میلیارد ریال افزایش را نشان می‌دهد.

در پایان معاملات امروز سه‌شنبه 16 آذر‌ماه جاری شاخص کل عدد 18 هزار و 317 واحد را نشان می دهد. همچنین در مبادلات امروز بازار سرمایه شاخص 30 شرکت برتر با رشد 9/2 واحدی به عدد 1094 واحد رسید. در عین حال شاخص آزاد شناور به 22 هزار و 995 واحد رسید که نسبت به روز دو‌شنبه 15 آذرماه امسال 49 واحد افزایش داشته است.

شاخص بازار اول هم امروز عدد 15 هزار و 358 واحد را، نشان می دهد،که این رقم نسبت به دیروز 17 واحد رشد دارد. در معاملات بازار دوم، شاخص این بازار با افزایش 65 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 23 هزار و 830 واحد توقف کرد، همچنین شاخص صنعت با رشد 22 واحدی نسبت به روز دو‌شنبه 15 آذر‌ماه در عدد 13 هزار و 760 واحد متوقف شد.