دستگیری تیم مظنون ترورهای اخیر/ پلمپ مرکز دوبله فارسی وان

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جعفری دولت آبادی عصر سه شنبه در نشستی خبری افزود: بر اساس اطلاعات به دست آمده از اعضای این تیم مشخص شد که از برنامه‌های آتی آنها ترور چهره‌های دیگری در داخل کشور بوده است که همچنان بازجویی‌ها ادامه دارد.

دادستان تهران با بیان اینکه اعترافات خوبی از اعضای تیم ترور گرفته شده گفت: هنوز متهمان اصلی پرونده ترور اساتید دانشگاه شهید بهشتی دستگیر نشده‌اند.

پلمپ مرکز دوبله شبکه فارسی وان

جعفری دولت‌آبادی در مورد پرونده پلمپ مرکز دوبله شبکه فارسی وان گفت: این مرکز با هدف کمک به جریان ضدانقلاب وظیفه دوبله فیلمهای شبکه فارسی وان را در دفتری واقع در مرکز شهر تهران بر عهده داشت.

دادستان تهران با بیان اینکه در این پرونده 5 نفر دستگیر و این مرکز پلمپ شد گفت: در داخل این مرکز دستگاهها و تجهیزات پیشرفته‌ای وجود داشته است که برای دادستانی جای سئوال دارد که چگونه این تجهیزات پیشرفته وارد کشور شده و در این مرکز نصب شده است.

بازگشایی دادسرای فرهنگ و رسانه

جعفری دولت‌آبادی از پیگیری پرونده مرکز دوبله شبکه فارسی وان در تهران خبر داد و افزود: امیدواریم تا یکماه آینده با بازگشایی دادسرای فرهنگ و رسانه رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها سرعت بیشتری پیدا کند.

جعفری دولت آبادی درباره انتشار لایحه دفاعیه مدیرمسئول روزنامه ایران در برخی رسانه ها افزود: انتشار لایحه دفاعیه مدیرمسئول روزنامه ایران از چند جهت اشکال قانونی دارد. اول اینکه به برخی از افراد اهانت شده و دوم اینکه قبل از رای دادگاه منتشر شده است.

وی افزود: پس از انتشار متن دفاعیه مدیرمسئول روزنامه ایران در رسانه‌ها، برخی از سران فتنه دفاعیه ای علیه این اظهارات صادر کرده اند که دادستانی این افراد را تحت تعقیب قرار داده است.