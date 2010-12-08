به گزارش خبرنگار مهر، مراحل نهایی ساخت دکورهای این فیلم سینمایی از روز سه‌شنبه 16 آذر در آبادان آغاز شده است. کارگردان در حال انتخاب عوامل فیلم است و تا آخر آذر لیست نهایی عوامل اعلام می شود. قرار است اواسط دی 89 این فیلم سینمایی در آبادان کلید بخورد.

"دیدگاه" چهارمین همکاری مشترک باشه آهنگر و محمدرضا گوهری نویسنده فیلم‌نامه به حساب می‌آید. این فیلم در ژانر دفاع مقدس تولید می‌شود و ماجرای آن در پالایشگاه نفت آبادان هنگام جنگ تحمیلی رخ می‌دهد.

تاکنون حضور علیرضا زرین‌دست به عنوان مدیر فیلمبرداری، عباس بلوندی طراح صحنه و لباس، سعید ملکان طراح گریم و عباس رستگارپور به عنوان صدابردار، سحر صباغ سرشت دستیار کارگردان دراین فیلم سینمایی قطعی شده است.