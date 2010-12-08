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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۸:۳۰

"دیدگاه"اواسط دی کلید می‌خورد

"دیدگاه"اواسط دی کلید می‌خورد

فیلمبرداری فیلم سینمایی" دیدگاه " به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر اواسط دی ماه در آبادان آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراحل نهایی ساخت دکورهای این فیلم سینمایی از روز سه‌شنبه 16 آذر در آبادان آغاز شده است. کارگردان در حال انتخاب عوامل فیلم است و تا آخر آذر لیست نهایی عوامل اعلام می شود. قرار است اواسط دی 89 این فیلم سینمایی در آبادان کلید بخورد.

"دیدگاه" چهارمین همکاری مشترک باشه آهنگر و محمدرضا گوهری نویسنده فیلم‌نامه به حساب می‌آید. این فیلم در ژانر دفاع مقدس تولید می‌شود و ماجرای آن در پالایشگاه نفت آبادان هنگام جنگ تحمیلی رخ می‌دهد.

تاکنون حضور علیرضا زرین‌دست به عنوان مدیر فیلمبرداری، عباس بلوندی طراح صحنه و لباس، سعید ملکان طراح گریم و عباس رستگارپور به عنوان صدابردار، سحر صباغ سرشت دستیار کارگردان دراین فیلم سینمایی قطعی شده است.

کد مطلب 1206203

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